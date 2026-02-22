被爆車震逼經紀人聽！朴娜勑首露面詭異笑了 傳壓力大到狂掉髮

朴娜勑現身警局，卻頻頻笑了出來，令人相當疑惑。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國女諧星朴娜勑去年底被經紀人毀滅式爆料，被爆出職場霸凌、言語辱罵、人身攻擊，甚至扯出非法注射的「打針阿姨」、逼經紀人聽車震等事件，引起軒然大波。對此，她在前天（20日）現身首爾江南警察局，強調已誠實配合調查，並如實回答問題。

現年40歲的朴娜勑是韓國知名諧星，形象可愛又放得開，受到許多人歡迎，手中握有許多節目。只是去年被爆出一系列爭議之後，人設大崩壞，不少節目都受到影響，不過她參與的Disney+《天機試煉場》倒是正常播出。

前天下午她首度現身警局，接受將近8小時的調查，面對媒體大陣仗守候，她停下腳步簡單接受訪問，表示對於警方的任何提問都以誠實態度如實回答，被問到是否有對經紀人丟酒杯，她表示這部分會透過調查去釐清，對於不是事實的事情也必須被更正。

接著朴娜勑向因為此次事件而產生不便的人們鞠躬致歉，不過記者窮追不捨，詢問她：「經紀人哪一部分是說謊？」朴娜勑再度不願正面回應，僅表示透過調查到時候就會知道了。至於有沒有什麼話要對經紀人說？朴娜勑表示「沒有」，接著就快步離去，不回答任何問題。

可疑的是，朴娜勑雖然看起來很憔悴，不過在回答問題時，臉上卻始終帶著笑意，韓國網友紛紛表示，「是在笑什麼？」、「這種氣氛不太適合笑吧」、「妳是做了什麼讓妳笑成這樣的事」、「說完對不起就笑了？」、「臉皮太厚了吧」。

韓國媒體報導，朴娜勑在爭議爆發後第一次被發現是在1月23日，她現身於一家馬格利酒（막걸리）的學院前，因此被網友怒轟「說是在反省，結果卻去學釀酒」，引來批評。不過前娛樂記者YouTuber李鎮浩透露，朴娜勑因為這件事情徹底崩潰，精神極度不穩定，連出門都成了問題，甚至壓力大到瘋狂掉髮。至於去學釀酒是因為朋友不捨她因為這次案件受到折磨，因此建議她培養一些興趣愛好，怎料卻又被炎上。

