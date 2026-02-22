金曲歌王桑布伊酒駕遭逮 司法人員粉絲心碎

〔記者劉人瑋／台東報導〕過年前某日，傳出台東縣長饒慶鈴邀宴歌手桑布伊，但接到桑布伊來電說不能去了，因為他被警察上銬、抓起來了，原來他在一個喪家喝酒，卻因酒駕被逮。縣府表示，其時縣長正在北部參加其他社團尾牙，桑布伊應該是收到其他人邀宴，但的確也聽過傳聞。所幸桑布伊酒測值並不高，也未傷及自己或他人。

金曲歌王桑布伊日前因酒駕被逮，粉絲眼見他被帶走也感心碎。（資料畫面，記者劉人瑋攝）

民眾爆料，二月中某日，桑布伊酒駕被捕，他在喪家飲酒後，自己開車往台東市區，行經豐原大橋，警方正好在做春節前的擴大臨檢，洒测值超過0.25mg/L「剛好壓線」，被依公共危險罪逮捕移送法辦。惜迄今仍未能與桑布伊取得聯繫。

桑布伊2021年以專輯《得力量pulu'em》奪下兩座金曲獎，包括原住民歌手獎及最佳年度專輯獎，這次36屆金曲獎他擔任引言，由於知道自己未得獎，他說「待會，不只我不會得獎，還有很多人不會得獎」、「我們哪裡不對，我們請評審改進」，部落式玩笑引得全場哄堂大笑，今年跨年晚會時他也與一眾原民歌手互動，同樣引起眾人大笑、炒熱氣氛。

桑布伊不僅是金曲獎歌手，也是地方名人，加上先前非常會開玩笑的風格，他從被逮進派出所、分局，到台東地檢署，其實不少檢警、司法人員都認得他，許多人交頭接耳，「剛好酒測值壓線，這年輕人怎麼搞不清楚現在警方努力在抓酒駕？」、「好想請他唱一首」、「他有沒有講什麼笑話？」、「其實喝完酒，可以請我載他啊！欸~（原住民式語助詞）」。

只是被逮的桑布伊心情與精神狀況明顯看來低落，偶有「較有人性」的司法人員出面「主持正義」，「桑布伊都酒駕被逮了，請不要騷擾他」、「夠了！不要做奇怪的事」。不少還想著請他簽名的檢警粉絲才作罷。

