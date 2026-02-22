破天荒！劉冠廷電影院辦婚禮 席開28桌逐桌敬酒

《雙囍》監製苗華川、導演許承傑、9m88、余香凝、劉冠廷、庹宗華、楊貴媚、監製張林翰出席婚宴坐主桌。（秀泰影城提供）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕結合新春賀歲電影《雙囍》，影城首創將「辦桌文化」搬進電影院，今天（22日）在影城席開28桌，280位影迷在看完電影後直接現場開動。劉冠廷、余香凝等人也拿著飲料逐桌敬酒，演員們表示，第一次在電影院與觀眾一起「參加自己的婚宴」，感覺既新鮮又感動。

《雙囍》主要演員與主創團隊現身，包括男女主角劉冠廷、余香凝，以及楊貴媚、庹宗華、9m88，導演許承傑、監製苗華川與張林翰共同出席，與280位影迷近距離互動合影。劉冠廷直呼太神奇了，像做夢一樣出現在他眼前，嚇到嘴巴裡的糖果都噴出來，「這個票很難搶欸，大家怎麼搶到的？」余香凝也覺得現場很熱鬧，感到十分開心。

《雙囍》眾演員對於電影院辦桌感到很新鮮。（秀泰影城提供）

楊貴媚飾演劉冠廷的媽媽，她回憶起多年前李安的《飲食男女》在坎城影展辦了一次buffet式的自助餐，那是因為當地並沒有圓桌，而這次因為《雙囍》在電影院辦了一次台灣式的辦桌，希望大家好好享受。由於劇中楊貴媚與前夫庹宗華感情失和，楊貴媚今天也牽起庹宗華的手，邀請大家拍下這難得的畫面。

搭配國片《雙囍》，大巨蛋影城席開28桌，280位影迷變身婚宴賓客。（秀泰影城提供）

大巨蛋秀泰影廳推出全台首見的沉浸式喜宴體驗，影廳內紅色圓桌整齊排列，喜氣洋洋的婚禮佈置延伸至走道與大廳，囍字喜帖、婚禮明信片組、婚禮小物及「囍氣洋洋」刮刮樂等新春小物營造濃濃年節氛圍。電影畫面中的婚宴場景，彷彿走入現實，讓觀眾從銀幕走進情節，成為婚禮賓客的一份子。

影城更邀請知名總鋪師「豆腐師」端出經典辦桌滿漢全席，將傳統喜宴佳餚直接端進影城。不過有影迷詢問，為什麼沒有電影中極具象徵意義的「墨魚麵」？劉冠廷搞笑回應：「還在路上。」

