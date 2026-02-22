自由電子報
娛樂 最新消息

43歲「最美空姐」小年夜離婚！沒挺過七年之癢度蜜月怨：這種老公還能留？

林佩瑤結束6年多婚姻。（翻攝自IG）林佩瑤結束6年多婚姻。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕43歲「最美空姐」林佩瑤小年夜（15日）突然在社群上發布離婚聲明，斬斷與主廚老公武俊傑六年多的婚姻，不過春節期間她的心情不受影響，儘管大吃大喝，體重卻仍未突破50公斤大關，讓她鬆了一口氣。

林佩瑤小年夜宣布離婚，過年照樣大吃大喝。（翻攝自IG）林佩瑤小年夜宣布離婚，過年照樣大吃大喝。（翻攝自IG）

林佩瑤2024年8月才去蜜月旅行。（翻攝自IG）林佩瑤2024年8月才去蜜月旅行。（翻攝自IG）

林佩瑤2024年8月才與武俊傑到義大利補度蜜月，沒想到婚姻卻沒撐過「七年之癢」，當時林佩瑤曾發文抱怨：「我就看看這位先生接下來還弄丟什麼，真是好險頭長在身上，不然整顆頭顱都會不見欸。」在比薩斜塔時，林佩瑤請老公幫她拍照，老公卻虧她「看起來好87（白痴）」，她氣噗噗寫道：「看完照片我想說，你才87！都沒讓我扶到比薩塔欸！各位！這種老公還能留嗎？」

林佩瑤2024年8月才去蜜月旅行。（翻攝自IG）林佩瑤2024年8月才去蜜月旅行。（翻攝自IG）

隔了幾天她則再吐槽，「這幾天表現良好沒有出包的男子。但昨天下船的時候他走在我前面，還以為他會扶我一把，結果直接給我帥氣走掉！欸欸欸大勾（大哥），我們還在度蜜月，至少演一下好吧！」

林佩瑤2024年8月才去蜜月旅行。（翻攝自IG）林佩瑤2024年8月才去蜜月旅行。（翻攝自IG）

