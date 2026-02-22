林逸欣大學前「從沒自己一個人出過門」 12條家規看哭網友：超羨慕

林逸欣的家庭很溫暖。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕林逸欣去年在婚禮上播放一支滿滿都是從小到大與家人相處的溫馨片段，感動無數網友，被封為「年度最催淚婚禮影片」，近日她登Podcast節目《老派少女上線中》，自爆在上大學以前，竟然「從來沒有自己一個人出過門」，無論去哪裡，爸媽一定親自接送，笑說自己是被一路護送長大的孩子，也感嘆父母真的把她照顧得無微不至。

更狂的是，媽媽每天都親手準備便當送到學校，直到她高三才正式「畢業」，超狂母愛連主持人都忍不住佩服到不行。

除了接送與愛心便當，林逸欣也分享北上讀大學時，父母交給她的「12條家規」，內容包括提高警覺、不和陌生人單獨相處、防範針孔偷拍、注意重要物品與個資安全等，每一條都是滿滿叮嚀與愛意。這份家規曝光後立刻掀起熱議，不少網友直接存檔，直呼「這根本是人生寶典」，還羨慕她在這麼有愛的環境長大。

節目中她也回憶，當年北上念書時，家人先陪她到宿舍把一切打點妥當，直到爸媽說出那句「那爸爸媽媽先開車回台南囉」，她站在宿舍門口瞬間意識到人生第一次，真的要自己一個人出門了，結果全家當場哭成一團。

更戲劇性的是，當天晚上她發現自己沒帶洗髮乳，必須獨自外出購買，讓從未單獨出門的她緊張到不行。她站在宿舍門口天人交戰，內心狂問：「我這輩子從來沒有一個人踏出去過，我真的可以嗎？」甚至還煩惱要不要把身分證、健保卡全部帶齊。最後她還是鼓起勇氣踏出第一步，成功買回洗髮乳，也在那一刻解鎖人生成就，笑說：「原來我也是做得到的。」

