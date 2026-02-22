大年初六發錢了！胡瓜豪撒「9999元」大紅包 民眾擲聖筊手軟領現金

瓜哥見現場氣氛熱烈，祭出象徵長長久久的9999元高額現金大紅包。（民視提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕綜藝天王胡瓜大年初六送暖，民視《綜藝大集合》來到台北大直明山寺福天宮錄影，現場人山人海，瓜哥為了與民同樂，大方祭出「9999元」高額獎金，還親自化身神祕龜王，與藝人組展開終極對決。

胡瓜大年初六豪灑萬元獎金。（民視提供）

胡瓜以玉皇大帝尊號挑選觀眾進行層層篩選。最後決賽由兩名觀眾與藝人米威展開「擲筊舞蹈大賽」。米威為了贏得獎金不惜使出渾身解數，跳起性感舞蹈試圖博取「神明歡心」，無奈連兩輪都只擲出笑筊。最終由第三位觀眾以關鍵聖筊殺出重圍，順利將象徵長長久久、近萬元的紅包帶回家。

隨後進入熱血的「玄天上帝挑戰賽」，包括「人心不足蛇吞象」、「進擊的貪食蛇」等趣味關卡。在關鍵的「烏龜烏龜翹」環節，藝人馬國賢表現神勇，一舉擊敗觀眾組奪冠。然而，節目慣例是必須挑戰「龜王」才能贏取更高獎金，全場瘋狂大喊：「有請龜王！」

「神祕龜王」胡瓜現身對決藝人。（民視提供）

有趣的是，這位「龜王」登場路徑極其漫長，先是被目擊出現在大直美麗華摩天輪，接著又戴安全帽在馬路邊熱身，整整讓眾人等了半小時，才在大樂隊的簇擁下霸氣進場。

在一陣胡鬧後，「龜王」終於揭開神祕面紗，正是綜藝大哥胡瓜本人！胡瓜親自下場與馬國賢展開「終局之戰」，平時總愛放水的瓜哥這回竟難得贏下戰局，展現老大哥的實力。不過，疼愛後輩的他最後仍頒發10000元冠軍獎金給藝人隊，讓全場在歡笑聲中圓滿收場。

