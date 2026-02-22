自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

網友推估年收破3億 老高小茉不生孩子原因曝光

〔記者王靖惟／台北報導〕人氣YouTube頻道「老高與小茉」，近日被爆出疑似「逃稅」風波，據傳老高從新加坡返中過年時，在大連機場遭到拘留，先前更爆出雙方早已離婚，今日老高火速在社群發聲表示「我們很好」，打臉離婚與逃稅等不實傳言，一舉更加引發網友對老高夫妻的好奇。

網紅Joeman曾經採訪老高，內容談到老高與小茉的經濟生活。（擷取自Joeman YT）網紅Joeman曾經採訪老高，內容談到老高與小茉的經濟生活。（擷取自Joeman YT）

粉絲與網友接力挖出老高與小茉過往的訪談，推估光是依靠著YT頻道的收入，老高夫妻兩人年收入就破3億，網友表示由於老高的影片常常破百萬次瀏覽觀看，加上分潤以及廣告相關收益，一年就能進帳新台幣3億元，且老高曾透露自己的正職工作是IT顧問，小茉則專精房地產投資，YouTube頻道僅為兩人副業，推判收入更是高到嚇人。

然而網友也紛紛好奇為什麼夫妻兩人至今沒有兒女，老高與小茉曾在影片中異口同聲表示暫無生育計畫，談及原因，據悉是小茉直言「我不想打破這個平衡，現在剛剛好」，且小茉擔心若是有了孩子，生活將更加忙碌，意味老高必須放棄手頭上的部份工作，老高也讚同表示「必須的，那肯定的。想把3件事情都做好，幾乎沒有可能。」

但兩人表示會對自己的孩子長相感到好奇，老高笑說或許未來有機會透過AI模擬。他更表示希望「有未來人來告訴我『老高，你應該生孩子』，那我就知道有未來人、有時間機器。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中