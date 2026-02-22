網友推估年收破3億 老高小茉不生孩子原因曝光

〔記者王靖惟／台北報導〕人氣YouTube頻道「老高與小茉」，近日被爆出疑似「逃稅」風波，據傳老高從新加坡返中過年時，在大連機場遭到拘留，先前更爆出雙方早已離婚，今日老高火速在社群發聲表示「我們很好」，打臉離婚與逃稅等不實傳言，一舉更加引發網友對老高夫妻的好奇。

網紅Joeman曾經採訪老高，內容談到老高與小茉的經濟生活。（擷取自Joeman YT）

粉絲與網友接力挖出老高與小茉過往的訪談，推估光是依靠著YT頻道的收入，老高夫妻兩人年收入就破3億，網友表示由於老高的影片常常破百萬次瀏覽觀看，加上分潤以及廣告相關收益，一年就能進帳新台幣3億元，且老高曾透露自己的正職工作是IT顧問，小茉則專精房地產投資，YouTube頻道僅為兩人副業，推判收入更是高到嚇人。

然而網友也紛紛好奇為什麼夫妻兩人至今沒有兒女，老高與小茉曾在影片中異口同聲表示暫無生育計畫，談及原因，據悉是小茉直言「我不想打破這個平衡，現在剛剛好」，且小茉擔心若是有了孩子，生活將更加忙碌，意味老高必須放棄手頭上的部份工作，老高也讚同表示「必須的，那肯定的。想把3件事情都做好，幾乎沒有可能。」

但兩人表示會對自己的孩子長相感到好奇，老高笑說或許未來有機會透過AI模擬。他更表示希望「有未來人來告訴我『老高，你應該生孩子』，那我就知道有未來人、有時間機器。」

