娛樂 最新消息

米可白春節鹿港老街賣餅 累到雙耳耳鳴、聲音沙啞

米可白每年都會回鹿港老家幫忙賣餅。（翻攝米可白臉書）米可白每年都會回鹿港老家幫忙賣餅。（翻攝米可白臉書）

〔記者湯世名／彰化報導〕出身彰化鹿港的金鐘女星米可白，趁著春節放假回老家餅店幫媽媽賣餅，民眾搶著要跟她合照，好人緣的她都是來者不拒，但她PO文表示這幾天可能真的太累了，不僅叫賣到聲音沙啞，還斷斷續續耳鳴，有時候甚至聽不太到客人的聲音，左耳、右耳輪流，偶爾還會變成雙耳一起，只剩下自己的聲音在腦袋裡回響，對於遊客關心讓她覺得暖心，謝謝大家喜歡與支持，這個年特別有溫度。

米可白春節這幾天幫忙叫賣導致聲音沙啞。（翻攝米可白臉書）米可白春節這幾天幫忙叫賣導致聲音沙啞。（翻攝米可白臉書）

米可白最近趁著春節假期回鹿港老家幫忙賣餅，未料意外在店裡遇到趣事，其中是被遊客阿姨關心「隆鼻手術還好嗎？」她瞬間笑翻，急忙澄清自己動的是鼻息肉切除手術，強調鼻子絕對是「原裝沒有動工過」；這幾天叫賣聲音有點沙啞，又遇到一位阿姨，買完餅之後直呼「怎麼那麼可憐，賣到聲音都啞了。」讓她覺得好可愛。

米可白與遊客熱烈互動。（翻攝米可白臉書）米可白與遊客熱烈互動。（翻攝米可白臉書）

米可白感性表示，其實每年她都會回家幫忙，從國小四年級，還只是做家庭代工時，她就會幫忙揉麵團；到她國中，家人在鹿港開店，她就一直幫忙到現在。至於耳鳴的部分，她會再找時間去詢問醫生。現在耳朵的不適，比較像是手術後加上這幾天太勞累所造成的影響；她會好好休息，等身體養好再投入戲劇作品。

米可白也是愛狗人士。（翻攝米可白臉書）米可白也是愛狗人士。（翻攝米可白臉書）

