Karina被吃豆腐？韓男星澄清：我是手癢

Karina參戰《怪奇謎案限時破》。（達志影像）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓星金度勳因演出《Moving異能》、《親愛的X》被不少台灣觀眾所認識，最近與aespa的成員Karina一同出席記者會，卻被質疑對Karina伸出鹹豬手、揩油，引發軒然大波。

《怪奇謎案限時破》在2月19日舉行記者會，金度勳的左手握著Karina的左手。（達志影像）

Karina、金度勳參戰《怪奇謎案限時破》第二季，節目在19日舉行記者會，現場6位卡司要一同比出星星的動作，恰好在前面中間的金度勳要握住Karina的手，不過Karina畢竟是現今最紅的女團偶像之一，網友放大檢視，發現金度勳握著Karina的手時還偷摸，頗有吃豆腐的意味，當然引發死忠粉絲的不滿，怒轟「出來道歉，只會躲在後面」、「你為什麼要摸Karina？」、「離她遠一點」。

《怪奇謎案限時破》金度勳澄清絕對沒有亂摸，單純只是手癢。（達志影像）

對此，金度勳在21日透過付費社群平台「Bubble」回應了一則「不要碰Karina」的留言，先是發出問號，接著表示：「我沒有碰她，但我抓了一下手指頭，因為好癢喔！」澄清自己絕對沒有要亂來。不過從影片中，金度勳在握著Karina手時，應該是中指癢，只能用大拇哥抓癢，所以才會被誤會是偷摸Karina。

網友也紛紛為金度勳加油打氣，「不要管那些酸民啦，那些叫你離Karina遠一點的人都不是粉絲，真粉絲會希望她跟同事們好好相處」、「希望你跟Karina變成朋友」、「他們都是忌妒你啦」、「別在意那些惡評」。

