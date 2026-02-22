自由電子報
娛樂 最新消息

《甄嬛》馬拉松不想看甘露寺！八大端聖旨「一鍵回宮」

〔記者蕭方綺／台北報導〕大年初六正式開工，不少人嘴上喊收心，手卻還停在YouTube，因為過年限定神劇《後宮甄嬛傳》24小時馬拉松已經默默跑到第5輪，截至目前線上觀看人數仍高達2.4萬人，氣勢完全不輸連假本尊。不過，資深觀眾早已形成一套「生存守則」，就是第46集到第55集直接快轉，這段「甄嬛離宮、前往甘露寺修行」的劇情，被網友公認是全劇最容易讓人放空的時刻，甚至被戲稱為「直播間休眠時間」，直到經典名場面「熹妃回宮」登場，聊天室才瞬間復活。

甘露寺橋段「捍衛生存權」的梗圖好好笑。（翻攝自IG）甘露寺橋段「捍衛生存權」的梗圖好好笑。（翻攝自IG）

2024年甚至還有網友發起「直播跳過甘露寺」行動，逼得官方IG出面喊冤：「冤枉啊～～～甘露寺錯了嗎？」不過最後八大仍選擇從善如流，在最終一輪直播直接端出「跳過甘露寺」版本，讓甄嬛一鍵回宮，成功安撫廣大甄嬛宇宙子民。

其實孫儷主演的《後宮甄嬛傳》之所以能年年重播、次次爆量，關鍵就在那些怎麼看都不膩的名場面──像是「華妃一丈紅」、「華妃下線」、「滴血驗親」、「熹妃回宮」、「皇上駕崩」等，每一次重播都能在直播間掀起網友集體嘴砲，爽感直接拉滿。

《甄嬛傳》劇情曲折，除了宮鬥精彩之外，最後逆襲帶來的爽感超痛快。（八大電視提供）《甄嬛傳》劇情曲折，除了宮鬥精彩之外，最後逆襲帶來的爽感超痛快。（八大電視提供）

偏偏甘露寺篇畫風突變，甄嬛遠離紫禁城權力核心，改走清修＋談情路線，與果郡王發展感情戲。少了爭寵、陷害與反殺，剩下的是節奏偏慢、生活清苦，還外加一點「戀愛腦」，讓不少觀眾耐心值瞬間歸零，直呼這一大段根本是全劇最大冷場。

