自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

宇多田光遭炎上！日網怒轟「愛裝庶民」 本人無奈回應了

宇多田光近期因為一碗蕎麥麵被炎上。（翻攝自IG）宇多田光近期因為一碗蕎麥麵被炎上。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天后宇多田光近期遭到日本網友炎上，原因是她前往一家蕎麥麵店用餐，看到外面沒預約的客人未能用餐，感嘆說出「大家真是辛苦了」，一席話被日本網友怒轟宇多田光明明有錢到可以開蕎麥麵店，卻要在這邊裝庶民，個性真的太差了。

宇多田光在2月18日發文寫道，自己一個人前往蕎麥店用餐前先用電話預約，進到餐廳之後發現沒能預約的人被店家拒於門外，讓她感嘆「大家真是辛苦了」。結果日本網友群起激憤，紛紛表示，「個性也太差了吧」、「單純覺得觀感很差」、「宇多田光這則發文根本露出真面目」、「好腹黑」、「就算我會這樣想，但我也只會告訴我朋友」、「藝人真的是不該這樣發言」、「她說大家辛苦了，是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

宇多田光發文回應。（翻攝自X）宇多田光發文回應。（翻攝自X）

宇多田光在2月20日再度發文，表示知道因為這件事情被炎上，笑說大家一點幽默感都沒有，不過她緩頰：「很可能是在社群上看到這些文字，才會有這樣的想法吧。」也有人認為，宇多田光的發言也沒什麼大不了，「是人多少都會有這種想法吧」、「大家也太容易生氣了吧」、「現在網友也太嚴格了吧，這樣的玩笑竟然會被罵」、「我可以理解宇多田光的幽默感，因為我坐在餐廳看別人也會笑。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中