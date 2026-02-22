宇多田光遭炎上！日網怒轟「愛裝庶民」 本人無奈回應了

宇多田光近期因為一碗蕎麥麵被炎上。（翻攝自IG）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本天后宇多田光近期遭到日本網友炎上，原因是她前往一家蕎麥麵店用餐，看到外面沒預約的客人未能用餐，感嘆說出「大家真是辛苦了」，一席話被日本網友怒轟宇多田光明明有錢到可以開蕎麥麵店，卻要在這邊裝庶民，個性真的太差了。

宇多田光在2月18日發文寫道，自己一個人前往蕎麥店用餐前先用電話預約，進到餐廳之後發現沒能預約的人被店家拒於門外，讓她感嘆「大家真是辛苦了」。結果日本網友群起激憤，紛紛表示，「個性也太差了吧」、「單純覺得觀感很差」、「宇多田光這則發文根本露出真面目」、「好腹黑」、「就算我會這樣想，但我也只會告訴我朋友」、「藝人真的是不該這樣發言」、「她說大家辛苦了，是壓垮駱駝的最後一根稻草」。

宇多田光發文回應。（翻攝自X）

宇多田光在2月20日再度發文，表示知道因為這件事情被炎上，笑說大家一點幽默感都沒有，不過她緩頰：「很可能是在社群上看到這些文字，才會有這樣的想法吧。」也有人認為，宇多田光的發言也沒什麼大不了，「是人多少都會有這種想法吧」、「大家也太容易生氣了吧」、「現在網友也太嚴格了吧，這樣的玩笑竟然會被罵」、「我可以理解宇多田光的幽默感，因為我坐在餐廳看別人也會笑。」

