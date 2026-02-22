自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賈永婕中正紀念堂「唱蔣公歌」發毛！驚覺真相：生在早年會被槍斃

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北101董事長賈永婕近期化身「民主油罐車」，繼造訪義光教會後，大年初五她與老公王兆杰現身中正紀念堂參觀「自由花蕊」展覽。賈永婕自爆一進廣場竟不自覺唱起《總統蔣公紀念歌》，讓她驚覺當年的教育「洗腦有多深」。

賈永婕到中正紀念堂參觀「自由花蕊」展覽。（翻攝自Threads）賈永婕到中正紀念堂參觀「自由花蕊」展覽。（翻攝自Threads）

賈永婕踏入中正紀念堂廣場時，與老公竟莫名開始合唱《總統蔣公紀念歌》，且能流利地從頭唱到尾。她感嘆小時候唱這首歌時是「慷慨激昂」地讚頌偉人，如今才深刻體會到，當年在同一個旋律下，有多少人心中是充滿著痛恨與悲憤。

在看完講述民主進程的《自由花蕊》後，賈永婕也走進對面的蔣公常設展觀察時代對照。現場許多民眾認出「最美董座」想合照，卻被她一口回絕。賈永婕霸氣直言：「我們不要在這邊拍，我們去《自由花蕊》那邊拍！」

賈永婕衝中正紀念堂，反思洗腦教育。（翻攝自Threads）賈永婕衝中正紀念堂，反思洗腦教育。（翻攝自Threads）

面對一臉懵懂的粉絲，她更是化身「推銷員」，拍照後直接把民眾推進去看民主展。老公王兆杰見狀忍不住吐槽：「妳要是生早一點，一定會被抓去槍斃！」賈永婕堅定回：「對，我就是那個明知會被槍斃還是會站出來的人。」 她表示，正義從來不是等到安全才出現，能同時在廣場唱過去的歌、又自由地走進探討威權暴力的展覽，「這本身就是改變」。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中