賈永婕中正紀念堂「唱蔣公歌」發毛！驚覺真相：生在早年會被槍斃

〔記者傅茗渝／台北報導〕台北101董事長賈永婕近期化身「民主油罐車」，繼造訪義光教會後，大年初五她與老公王兆杰現身中正紀念堂參觀「自由花蕊」展覽。賈永婕自爆一進廣場竟不自覺唱起《總統蔣公紀念歌》，讓她驚覺當年的教育「洗腦有多深」。

賈永婕到中正紀念堂參觀「自由花蕊」展覽。（翻攝自Threads）

賈永婕踏入中正紀念堂廣場時，與老公竟莫名開始合唱《總統蔣公紀念歌》，且能流利地從頭唱到尾。她感嘆小時候唱這首歌時是「慷慨激昂」地讚頌偉人，如今才深刻體會到，當年在同一個旋律下，有多少人心中是充滿著痛恨與悲憤。

在看完講述民主進程的《自由花蕊》後，賈永婕也走進對面的蔣公常設展觀察時代對照。現場許多民眾認出「最美董座」想合照，卻被她一口回絕。賈永婕霸氣直言：「我們不要在這邊拍，我們去《自由花蕊》那邊拍！」

賈永婕衝中正紀念堂，反思洗腦教育。（翻攝自Threads）

面對一臉懵懂的粉絲，她更是化身「推銷員」，拍照後直接把民眾推進去看民主展。老公王兆杰見狀忍不住吐槽：「妳要是生早一點，一定會被抓去槍斃！」賈永婕堅定回：「對，我就是那個明知會被槍斃還是會站出來的人。」 她表示，正義從來不是等到安全才出現，能同時在廣場唱過去的歌、又自由地走進探討威權暴力的展覽，「這本身就是改變」。

