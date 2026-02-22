自由電子報
娛樂 最新消息

補財運？民眾瘋舀台北101池水 賈永婕急喊：千萬別喝！

台北101董事長賈永婕勸戒舀水民眾「千萬千萬不要飲用」（資料照）台北101董事長賈永婕勸戒舀水民眾「千萬千萬不要飲用」（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕台北101驚現「舀水大隊」！有網友直擊不少民眾聚集在台北101大樓戶外水池邊，當場裝走大量池水，離譜行徑引發社群熱議。對此，101董事長賈永婕現身留言區示警，強調該處為添加大量漂白劑的景觀用水，強調千萬不要飲用，也別拿去澆花！

一名網友昨（21）日在Threads 貼出影片，畫面中不少民眾聚集在101外水池，「一杯接一杯」將水裝進桶子，好奇詢問「這是在幹嘛？」。留言區隨即有內行人解答，這是民間習俗認為銀行前的水池具補財運效果，年後煮沸飲用或放在家門轉運池、魚缸中能招財。

然而，多數網友對此感到不解甚至嘲諷，直言「真的很傻眼，還拿一大桶子裝，以為加水站嗎？台灣人真的是迷信走鐘很嚴重」並指出池水中可能含有廢氣、飛沫、甚至蟑螂及病毒，紛紛提醒：「大家是不是忘記台北市有漢他病毒病例？」更有自稱銀行櫃員的網友無奈感嘆，「每逢過年看到客戶拿水瓶來裝水，都默默納悶，行員是不是不適用這個習俗，我們每天喝也沒比較有錢餒」。

面對民眾瘋狂舀水行為，賈永婕親自上火線留言回應，鄭重澄清戶外水池的水僅供景觀使用，裡面加了很多漂白劑，「千萬千萬不要飲用，千萬不要拿去澆花，沒有必要來這邊舀水啦」。

