不想面對！春節假期最後一天 FEniX學到妙招陪伴開工暖身

DJ Eva（左三）特地準備頌缽帶FEniX團員靜心，為開工前充電。（POP Radio提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（22日）是農曆春節假期最後一天，儘管已放了多天假，但一想到明天要開工，學生要開學，就是有很多民眾不想面對，男團FEniX今天大年初六上電台陪伴大家共度最後一天新年假期，電台主持人也準備「頌缽」帶著5人一起靜心，為開工前暖身充電。

FEniX今天在POP Radio 2026年新春特別節目《新年歡樂星-星光馬拉SONG》陪伴聽眾，DJ Eva請團員分享各自的放鬆方式，人最大的共同點就是「好好睡覺」，另外夏浦洋談到趁過年重拾「拉花」興趣，泡咖啡給家人喝，也因剛動完十字韌帶手術，會把重心放在復健，好好顧身體。

FEniX在新年假期最後一天陪伴聽眾度過。（POP Radio提供）

「馬上來爆料」環節中，夏浦洋率先點名隊長MAX經常不回訊息，MAX立刻澄清，是閒聊時才會比較晚回覆，「工作訊息一定會秒回」；李承隆自招因為不忌口，是團內最容易變胖的人，峻廷更在一旁補刀：「只要外表有變化，絕對有胖超過5公斤！」Eva也好奇未來若有對象，誰最有可能先帶另一半回家見爸媽？團員們一致認為是夏浦洋與MAX，夏浦洋則分享，因為家裡做生意，「媽媽閱人無數，看人其實滿準的！」

另外FEniX也挑戰情境劇，家齊飾演愛問話的阿姨，更透露過年生存之道就是「打太極」，完整節目內容今晚9點在POP Radio播出。

