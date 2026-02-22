自由電子報
娛樂 最新消息

夯團主唱爆改名！早洩高雄巨蛋計畫團員嚇傻急阻止

理想混蛋今年將登高雄巨蛋開唱。（Hit Fm聯播網提供）理想混蛋今年將登高雄巨蛋開唱。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕夯團「理想混蛋」主持Hit Fm「初六」特別節目，團員表示明（23日）天就要開始上班、上課了，肯定很EMO，就透過節目來療癒大家，主唱雞丁節目一開始就炒熱現場氣氛，開玩笑說新的一年他想改名了，因為是馬年，是不是該改成「馬丁」？而且馬丁聽起來就很有男團偶像的感覺。

雞丁說，今年理想混蛋親自製作了「新春限定紅包袋」，用這個專屬紅包袋包給工作人員跟親朋好友，感謝他們一整年的照顧。回顧2025年，去年理想混蛋首度唱進台北小巨蛋，雞丁提到，終於立下里程碑非常開心，他想特別補充一件之前沒提過的事，為了小巨蛋演唱會，他很努力飲控健身，要好好感謝他的健身教練，提供他很多健身訓練菜單跟飲食指南。

理想混蛋今年將登高雄巨蛋開唱。（Hit Fm聯播網提供）理想混蛋今年將登高雄巨蛋開唱。（Hit Fm聯播網提供）

雞丁說，教練知道他第一天演唱會結束後身體會很疲憊，第二天還特地幫他按摩，而且是幫忙放鬆他唱歌會使用到的肌群如橫膈膜等，讓他第二天也能好好演出。吉他手阿哲則開玩笑說：「怎麼一樣是健身教練，我的教練只來問我有沒有演唱會的票 沒有要幫我按摩欸！」

對於馬年期許，吉他手建廷提到，其實每年理想混蛋的願望都會實現，鼓手可沛眼睛一亮，想要許願體脂降到13%，吉他手阿哲對於新年期待又緊張，今年有很多很大的計畫要進行，尤其是10月，理想混蛋成團九週年之際，要首登高雄巨蛋舉行演出。

主唱雞丁表示，他的願望跟高雄巨蛋演唱會有關，所以他要跟主辦單位及贊助廠商許願，看到天后蔡依林在台北大巨蛋演唱會上騎蛇繞場，雞丁也很想挑戰飛天遁地的道具，既然來到高雄巨蛋，他想騎當地有名的鱔魚出場，此話一出嚇壞團員，可沛直呼：「先不要！你騎馬就好，你不是馬丁嗎？」

點圖放大body

