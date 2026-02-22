過年瘋傳「花木蘭神曲」男星買刮刮樂中獎金額曝光

Ozone主持初六特別節目。（Hit Fm聯播網提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕 人氣男團Ozone主持Hit Fm「初六」特別節目，但因團員佳辰另有工作無法一起錄製過年特別節目，由祖安、文廷、子翔、哲言、煥鈞來陪聽眾們度過最後一天的春節連假。

聊到過年，文廷很開心可以跟家人分享他的個人新單曲《黏踢踢》，其實文廷的姑姑一直很想聽他唱歡樂動感的歌曲，正好《黏踢踢》就是這樣的氛圍，姑姑聽得很開心。祖安分享，他們家有一道家傳菜叫做「金菇魷魚絲」，是他們家代代相傳的年菜，他今年過年的目標就事跟媽媽學這道菜，把好味道傳承下來。

請繼續往下閱讀...

煥鈞徵求開運小偏方，提到自己好像沒什麼偏財運，過年玩刮刮樂都沒有中獎。哲言說，最近社群上流行聽《花木蘭》的歌曲《以妳為榮》可中大獎，可以試試看，但運氣這件事情，不要太走心、不要認真，認真就輸了。

Ozone主持初六特別節目。（Hit Fm聯播網提供）

提到過年最怕哪種親戚，子翔坦言每次過年他都很緊張，如果遇到親戚要他上台表演該怎麼辦？雖然目前還沒遇到，但他總會想很多，一想到說不出口拒絕，也開不了口唱歌，就很苦惱。團員建議他，就說身體不舒服，年菜吃太飽，沒辦法好好表演。煥鈞則在去年遇到親戚找他一起拍舞蹈短影音，希望煥鈞可以教他們一起跳，煥鈞雖然嘴上說好，但他因為很少挑戰舞蹈短影音，從早上說好，但到晚上還是沒好，覺得很不好意思。祖安則跟大家都不一樣，他笑說，過年他跟家人去唱KTV，還在KTV唱Ozone的歌給家人聽。

談到Ozone對於2026年的期許，哲言表示，希望每個成員在這三年累積的實力都能在2026大放異彩，無論是音樂、創作、演出，肯定會帶來更好的作品。祖安希望Ozone回歸時可以讓大家嚇一跳，超級期待全員合體後能給O.A.O們帶來一個超炸裂、超厲害的演唱會，相信會給歌迷全新驚喜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法