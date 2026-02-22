前夫離婚再娶！她不敢參加女兒婚禮 一看Threads貼文哭了

〔記者廖俐惠／綜合報導〕電影《雙囍》以兩場婚禮包裝單親家庭孩子的創傷故事，一名觀眾就坦言，前夫與他人再婚，自己若是去參加女兒婚禮，怕女兒會被比較…因此忍痛打算不參加。楊貴媚當下鼓勵這位媽媽不要再留下遺憾，這段故事讓現場觀眾以及網友都哭慘了。

《雙囍》的觀眾坦言不會去參加女兒的婚禮，背後有隱情。（翻攝自Threads）

《雙囍》劇組在前天（20日）前往台中某戲院與影迷互動，一名婦人就透露，不會參加女兒的婚禮，因為前夫再婚，「如果我出席的話，我不知道對於她而言，會不會別人就覺得妳有兩個媽媽，我不希望我的孩子被比較，所以我跟她說，妳的婚禮我不參加也沒有關係。」

不過有一天她無意間發現，女兒在Threads上寫「想要媽媽出席婚禮」，說到這裡，這名婦人忍不住哽咽。而楊貴媚當下則告訴這位婦人，婚禮一定要參加，「那是女兒的幸福，她沒有擔心，我爸爸再婚、我媽媽沒有結婚這件事情，她沒有在意，所以如果女兒沒有在意，媽媽妳應該可以去。」

《雙囍》楊貴媚鼓勵觀眾一定要參加女兒的婚禮，不要留下遺憾。（翻攝自Threads）

楊貴媚表示，對第二代來說，他們希望父母都是幸福的，「她也希望在她的婚禮當中，她的父母都可以給她祝福，這是她自己很希望的，她覺得這一生很重要。所以媽媽妳要去，大家都鼓勵妳去。」楊貴媚認為，前面已經有所遺憾了，對女兒不要再有遺憾，別再傷心。這位婦人的女兒當時就坐在旁邊，她事後發文坦言，自己在旁邊也一直哭，「謝謝媽咪一直的愛，我還沒有結婚，但以後真的要來參加我的婚禮哦，因為比起什麼，有妳在的婚禮才有意義。」

這段影片讓許多網友流下眼淚，紛紛鼓勵媽媽一定要參加女兒婚禮，「支持這位媽媽勇敢的出席女兒婚禮，因為她才是孩子心裡重要的存在」、「這位觀眾媽媽，記得一定要去！庭生（劉冠廷的角色）說了，至少這一天，都不要缺席，一天就好！」、「我今天滑到一次這個影片就看一次然後哭一次」。

