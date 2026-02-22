柏林影展得獎名單》桑德拉惠勒二度封后 憶20年前抱走銀熊獎：以為會死

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第76屆柏林影展在今天（22日）台灣時間凌晨公布得獎名單，榮獲最佳影片金熊獎的是土耳其裔德國導演伊爾凱爾恰塔克（İlker Çatak）的新作《Yellow Letters》，而德國影后桑德拉惠勒（Sandra Hüller）繼《靈界線》之後，憑藉著《Rose》暌違20年在柏林二度封后，再度抱走銀熊獎。

土耳其裔德國導演伊爾凱爾恰塔克榮獲最佳影片金熊獎。（路透社）

今年的柏林影展雖然因為評審團主席文溫德斯一句「電影人應遠離政治」，引來不少爭議，不過典禮仍在台灣時間今天凌晨圓滿落幕。諷刺的是，今年的最佳影片《Yellow Letters》剛好就是一部與政治相關的電影，文溫德斯形容這部電影是「極權主義的政治語言，與電影感性語言的對立」。

《Yellow Letters》講述兩位藝術家因為威權政府的政治壓迫而失去工作，導演伊爾凱爾恰塔克在台上發表得獎感言時，表示真正的威脅並不在我們之間，呼籲電影人不要互相對立，而是去對抗獨裁專制、右翼以及摧毀我們權利以及生活方式的虛無主義者。

德國影后桑德拉惠勒暌違20年在柏林影展二度封后。（法新社）

最佳主演由《墜後真相》的桑德拉惠勒憑藉著新片《Rose》抱走，她在片中女扮男裝的精彩表現獲得好評。或許是這一屆有不少得獎者都有政治內容的發言，惠勒一上台就表示：「我一如往常沒有準備得獎感言，我一整個晚上都在聆聽你們的發言，我只能說『你們說的都是對的，全部』，我覺得很神奇的是，我在一個能夠說出真心話的房間裡，我對此很感激。」

接著她表示：「這不是什麼秘密，我在20年前第一次來到這個影展，那是我人生第一次參加影展，搞不清楚狀況，我還以為我會死掉，不過我沒有死，所以謝謝親愛的評審團給的這份榮耀。」桑德拉惠勒在2006年以《靈界線》首度在柏林影展封后，第一次獲得銀熊獎。

柏林影展得獎名單

最佳影片金熊獎：《Yellow Letters》

評審團大獎：《Salvation》

評審團獎：《Queen At Sea》

最佳導演：格蘭特吉 ／《Everybody Digs Bill Evans》

最佳主演：桑德拉惠勒／《Rose》

最佳配角：安娜卡爾德馬歇爾、湯姆寇特內／《Queen at Sea》

最佳劇本：《Nina Roza》

傑出藝術貢獻獎：安娜費奇、班克懷特／《Yo（Love is a Rebellious Bird）》

