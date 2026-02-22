曾追星五月天 知名主持人證實分手交往6年女友

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾經追星五月天，也曾為Ella巡演錄製打氣影片的知名主持人齊思鈞爆出分手交往6年的女友劉夢章，他也親自在社群發文證實了，網友震驚之餘也希望兩人各自安好。

齊思鈞（左）證實已與交往6年的女友劉夢章分手。（翻攝自微博）

31歲的中國男星齊思鈞，主持過《乘風2025》系列，還有《天天向上》、《披荊斬棘》系列、《下一戰 歌手》等眾多知名節目，現傳出與交往6年的女友劉夢章分手，他也親自發文證實：「謝謝大家關心，分開是我們認真考慮後共同做出的決定，感謝曾經彼此的陪伴，祝福我們未來會更好。」

請繼續往下閱讀...

過去齊思鈞和劉夢章曾被網友封為「雙強情侶檔」，兩人在各自領域都有出色表現，這次情變消息，是劉夢章先在vlog與好友對談時透露，與齊思鈞分手已半年，也提到經過半年療傷才能說出這件事，談及分手原因，她說：「兩個人對未來生活規劃不一樣，剛開始在一起時不會太去想這件事，或者覺得當下是開心的，幸福的就夠了，但感情走到一個階段，發現兩人想像的未來不一樣。」據了解，齊思鈞專注於傳統節目主持，劉夢章則喜歡挑戰新風格的自媒體經營，想法漸漸出現差距。

主持過眾多知名節目的齊思鈞（左三），是五月天忠實粉絲。（翻攝自微博）

去年齊思鈞還曾去五月天演唱會現場追星，事後並到後台開心合照，當時他提到：「國中開始聽的第一支樂隊，高中偷偷跑去小小的放映廳看你們的演唱會電影，到2018年第一次去到現場看『人生無限公司』演唱會，再到這次的合照，這份延續的感受伴隨著開場音樂讓我瞬間熱淚盈眶。」還充滿感動說：「長大真好，謝謝五月天。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法