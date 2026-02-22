自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

曾追星五月天 知名主持人證實分手交往6年女友

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾經追星五月天，也曾為Ella巡演錄製打氣影片的知名主持人齊思鈞爆出分手交往6年的女友劉夢章，他也親自在社群發文證實了，網友震驚之餘也希望兩人各自安好。

齊思鈞（左）證實已與交往6年的女友劉夢章分手。（翻攝自微博）齊思鈞（左）證實已與交往6年的女友劉夢章分手。（翻攝自微博）

31歲的中國男星齊思鈞，主持過《乘風2025》系列，還有《天天向上》、《披荊斬棘》系列、《下一戰 歌手》等眾多知名節目，現傳出與交往6年的女友劉夢章分手，他也親自發文證實：「謝謝大家關心，分開是我們認真考慮後共同做出的決定，感謝曾經彼此的陪伴，祝福我們未來會更好。」

過去齊思鈞和劉夢章曾被網友封為「雙強情侶檔」，兩人在各自領域都有出色表現，這次情變消息，是劉夢章先在vlog與好友對談時透露，與齊思鈞分手已半年，也提到經過半年療傷才能說出這件事，談及分手原因，她說：「兩個人對未來生活規劃不一樣，剛開始在一起時不會太去想這件事，或者覺得當下是開心的，幸福的就夠了，但感情走到一個階段，發現兩人想像的未來不一樣。」據了解，齊思鈞專注於傳統節目主持，劉夢章則喜歡挑戰新風格的自媒體經營，想法漸漸出現差距。

主持過眾多知名節目的齊思鈞（左三），是五月天忠實粉絲。（翻攝自微博）主持過眾多知名節目的齊思鈞（左三），是五月天忠實粉絲。（翻攝自微博）

去年齊思鈞還曾去五月天演唱會現場追星，事後並到後台開心合照，當時他提到：「國中開始聽的第一支樂隊，高中偷偷跑去小小的放映廳看你們的演唱會電影，到2018年第一次去到現場看『人生無限公司』演唱會，再到這次的合照，這份延續的感受伴隨著開場音樂讓我瞬間熱淚盈眶。」還充滿感動說：「長大真好，謝謝五月天。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中