老高爆返中國被拘留罰18億！處分書流傳 網急揪關鍵疑點

〔記者王靖惟／台北報導〕人氣YouTube頻道「老高與小茉」，以講述傳說與時事案件，精闢分析作法累積了6百多萬名訂閱數，廣受大眾喜愛。近日老高卻爆出疑似「逃稅」風波，據傳從新加坡返中過年時，在大連機場遭到拘留，後續更爆出涉及高達4.15億元人民幣（約新台幣18億元）的罰金，消息曝光後，引發全網熱議。

老高（左）去年10月宣布停更頻道，今被爆出因逃稅遭到中國拘留。（翻攝自YouTube）

老高與妻子小茉是人氣YouTuber，2025年10月因家中愛犬罹患淋巴癌，無限期停更頻道專心照護，今年初老高突上傳影片，以「語音檔」形式回歸，老高聲音也變得相當沉重，影片未見夫妻倆身影。

沒想到近日傳出老高返中過年卻被中國當局拘留，更因逃稅而被開出高達4.15億元人民幣的罰金。網路上也流傳出一張中國大連市公安局的行政處罰決定書，上頭寫著老高2014年11月18日至2026年1月31日，利用翻牆軟體，在YouTube平台創建內容，並出售周邊產品，收取會員費用，隱形廣告等方式，違法獲得總收入共計577.35萬美元，折合人民幣4156.92萬元（約新台幣1.8億元）。決定書中更指出，老高擅自使用未經批准的VPN翻牆工具訪問境外網站，並逃避繳納巨額稅款，因此依據《計算機信息網絡國際聯網管理暫行規定》《網絡犯罪防治法》之規定，對老高處以10倍罰款，也就是約4.15億人民幣，倘若逾期不交納罰款，每日按罰款數額的百分之三加處罰款，單子上還稱，相關違法事件都有老高的詢問筆錄、錄像及非法經營等證據。

網傳老高的行政處罰決定書。（圖／翻攝自X＠新聞調查）

至於這張「處罰決定書」是否屬實，仍無法證實，中國相關單位以及老高相關團隊均未出面說明，甚至在過年期間，老高的頻道仍舊上傳最新影片與發文，照片中有4隻小馬玩偶吊飾，並無任何有關逃漏稅跡象，但夫妻兩人依舊未在影片中露面，引起粉絲擔憂，因此網友也就「處罰決定書」截圖畫面抓出漏洞，包括身分證號碼不符、引用法規不存在及格式錯誤等三大疑點，高度質疑該處分書是假的。

資深粉絲指出，老高過去在直播中曾親口證實自己並不姓「高」，文件上卻寫著高ＸＸ極不合理，另外則是截圖引用法案尚未通過，且有其他網友曬出大連的行政處罰決定書，認為其格式不對，再加上老高一家早已移居新加坡，應不涉及翻牆問題，再者過年期間老高仍順利上傳影片與發文，多數人認為此為變造文件，屬於惡搞行為，質疑是利用老高長期居住海外的背景進行抹黑，但目前老高方面並未出面說明。

