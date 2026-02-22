（獨家）美魔女不幹了！白冰冰心疼致電酒店大亨慰留結果曝光

美魔女歌手談詩玲活動滿檔。（記者潘少棠攝）

〔記者陽昕翰／專訪〕美魔女歌手談詩玲跨台擔任《超級冰冰Show》及《綜藝一級棒》固定嘉賓多年，工作滿檔卻讓身體亮起紅燈。談詩玲的老公心疼愛妻過度勞累，下了最後通牒，要她以健康為重，最終決定請辭白冰冰的節目。

談詩玲的老公是台北知名的酒店大亨，與白冰冰也是舊識。前陣子白冰冰得知談詩玲萌生退意，還親自打電話給她的老公慰留。

談詩玲為了宣傳新專輯《神鵰俠侶》忙到分身乏術。（記者潘少棠攝）

其實談詩玲自出道以來，就深受白冰冰照顧，她稱兩人個性都很直接，相處起來意外合拍。白冰冰曾笑虧她：「妳外表看起來好小女人，可是聽說妳很恰（兇）。」讓她連忙解釋自己只是心直口快。

今年是談詩玲出道10週年，她一直非常珍惜每一次演出機會，年前忙著宣傳新專輯《神鵰俠侶》，又要兼顧兩個節目的錄影，每週為了錄影都要練歌，坦言忙到分身乏術。過度勞累之下，她累到掛急診打點滴，還兩度長皮蛇，身體頻頻出現警訊。

談詩玲請辭白冰冰節目，老公還接到關心電話。（記者潘少棠攝）

在權衡工作與健康狀況，談詩玲決定先請辭《超級冰冰Show》嘉賓，她很感謝白冰冰的體諒與成全，透露老公接到白冰冰關心電話，還幫忙解釋：「真的啦，詩玲年紀大了，體力比較不堪。」

談詩玲笑說，老公非常心疼她身體出狀況，「今年我就決定要先放慢腳步，真的很累。」年後她也和老公約好做健康檢查，希望把身體狀況調整好。

