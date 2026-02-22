台灣最有實力的女團要合體了？林采欣宣布喜訊這樣說

林采欣馬年立志推出新專輯。（天元娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕林采欣與新東家合作，農曆新年假期也不得閒，她受訪表示：「忙著新創作，寫企劃，還有持續拍短影音帶給粉絲好聽的歌。」喊話希望今年能有新的突破，「對我來說最重要的就是新氣象，新的作品，和新的經紀夥伴合作給我更多衝勁和期待，目標一致的往前衝的感覺很棒。」

林采欣過年在媽媽家過除夕，更沒忘記與歌迷的約定，「我一定會送粉絲我的手寫春聯，我會自費寄送給想要的歌迷，也代表我的祝福。」非常寵粉。

林采欣分享新年計劃。（天元娛樂提供）

迎接馬年，林采欣分享新年願望，「就是把我不同面貌呈現給大家，包含前面提的擱置技能，都想拿起來好好再使用，光是用想的就熱血沸騰，我也承諾自己今年一定要有新專輯。」

林采欣是女團Roomie出身，Roomie近來被網友盛讚是「台灣最有實力的女團」，有許多粉絲都希望她們能有機會合體重聚。對此林采欣回應：「重組真的要靠緣分，大家現在都有各自的重心，隸屬的公司也不同，如果有這個機會，我也是樂見其成喔！」

林采欣宣布與新東家合作。（天元娛樂提供）

林采欣透露年前有去找團員米非、Amber敘舊，大夥還一起拍了「老祖宗」的新年影片 ，「點閱成績超好，也要謝謝她們。」

