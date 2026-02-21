自由電子報
娛樂 最新消息

女星帶罕病兒搭機遭怒轟「影響他人」！ 本尊親上火線回應

港星鄭俊弘、何雁詩的兒子出生就被診斷患有天使綜合症。（組合照，翻攝自IG）港星鄭俊弘、何雁詩的兒子出生就被診斷患有天使綜合症。（組合照，翻攝自IG）

〔記者邱奕欽／台北報導〕香港女星何雁詩帶罹患「天使綜合症」的3歲半兒子搭機引發爭議！她分享兒子在機上興奮拍打椅背的影片後，遭部分網友質疑「影響他人」。面對爭議，何雁詩則親上火線回應，更強調特殊需求家庭「永遠都超前部署」。

何雁詩與鄭俊弘2020年結婚，2022年迎來寶貝兒子，不過兒子1歲半被診斷出罹患罕見疾病「天使綜合症（Angelman Syndrome）」她日前帶著3歲半的Asher搭飛機出國，感性寫下「謝謝你成為我們的兒子，也提醒著我們那些常常被忽略的小事，其實那正是值得快樂與感恩的瞬間。」

不過影片曝光後，有網友發現Asher興奮拍打前方座椅椅背，因此發聲質疑「好心就選第一排啦」、「坐你左右的乘客真的都謝謝你喔」、「有病不是最大，要顧及別人感受！」爭議迅速延燒。面對外界批評，何雁詩沒有刪文，反而親自回應表示，「所以我們才選擇坐他旁邊」，並說明前一排位置已預訂給爸爸媽媽與姊姊。

何雁詩也進一步強調，「千萬別小看特殊需求家庭有多會做準備，我們永遠都超前部署、想好下一步了。」一番話也讓不少網友改變態度，認為她願意公開說明與承擔輿論壓力，本身就是對特殊需求家庭的一種倡議與理解。

點圖放大body

