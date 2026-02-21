不只搭機要求奇葩！天王級藝人怒嗆機長 退役空姐不滿全說了

狄志為在節目中爆料。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕天王級藝人搭機提奇葩要求！資深媒體人狄志為近日在節目中轉述退役空姐揭露明星飛行現場真實面貌，其中一名天王級藝人強要「梅花座」座位，甚至怒嗆機長「你們也不過是我的高級司機」，傲慢態度震撼機組圈；另名外表客氣的藝人，則是在短程航班狂點10杯調酒卻拒絕收杯，行徑同樣引發討論。

資深媒體人狄志為在節目中爆料，退役空服員揭露天王級藝人搭機要求「梅花座」，甚至怒嗆機長是「高級司機」。（彭博資料照）

狄志為在節目中轉述退役空服員的經歷指出，有位天王級藝人搭機時要求座位必須呈現「梅花座」，也就是前後左右都不能有其他乘客。依照航空公司規定，若希望保留周圍空位，應自行付費加購座位，但該藝人並未事先購買，而是臨時要求空服員將原本坐在前排的乘客調換位置。

然而，周遭乘客當然不願意配合，雙方僵持不下的狀況驚動機長親自出面協調，最終該名天王級藝人才善罷甘休，不過他事後仍語帶不屑直言，「你們機長也不過是我的高級司機而已！」一席話讓在場機組人員相當錯愕，退役空服員也直言，類似狀況其實讓第一線人員承受不小壓力。

此外，狄志為也爆料另名外界形象「客氣、Nice」的藝人，在短程商務航班上的誇張行徑，該藝人在不到1小時的航程中一口氣點了10杯調酒，每杯僅喝一小口，有些甚至未動。空服員基於亂流安全考量，上前詢問是否能先收走酒杯？卻遭該藝人以「不可以！我還沒喝完」回絕，大量杯具擺滿桌面讓工作人員進退兩難，這讓退役空服員坦言，明星光環背後的飛行現場，往往考驗機組人員的專業與情緒管理能力。

