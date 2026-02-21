好萊塢男神竟是豪門私生子 殺光7親戚搶280億遺產

葛倫鮑威爾主演《豪門殺人指南》。（CATCHPLAY提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕好萊塢新一代性感男神葛倫鮑威爾（Glen Powell）在黑色幽默懸疑新作《豪門殺人指南》（How To Make A Killing）為了搶奪280億遺產，打算除掉7名家族財產繼承人，展開一場關於慾望、野心與道德邊界的極限試探，葛倫鮑威爾更直言：「看完會懷疑自己的道德觀。」

電影今天（21日）釋出葛倫鮑威爾幕後花絮，他透露電影一開場便讓觀眾看到由他飾演的貝克身陷牢獄，故事將以倒敘法，揭開這位全球頂尖富豪家族私生子是如何一步步走向失控？葛倫鮑威爾直言：「這並不是一部單純的復仇電影，主題其實是野心。」在母親灌輸「別放棄，拿回你應得的東西」的信念下，貝克開始不擇手段奪回自認屬於自己的一切。

請繼續往下閱讀...

他笑說：「謀殺只是元素之一，這更像是一場失控的搶案，只不過這場搶案剛好包含了殺人。」從故事最初男主角似乎就注定難逃法網，但真正令人著迷的，是觀眾將親眼見證他如何墜落？如何布局？如何把自己推向無可回頭的深淵？他強調：「這是一個宏大、瘋狂、充滿黑色幽默的犯罪寓言。」

葛倫鮑威爾大讚導演約翰帕頓福特（John Patton Ford）對電影調性的精準掌控，其自信而老練的敘事節奏讓他聯想到年輕時的史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh），在危險與幽默之間取得巧妙平衡，甚至讓謀殺場面都帶著詭譎又輕快的節奏。他說：「這是一部會徹底打破觀眾預期的作品，你會跟著貝克一起冒險，甚至成為他的共犯。」

葛倫鮑威爾在《豪門殺人指南》中為搶奪遺產，殺掉潛在對手。（CATCHPLAY提供）

電影《豪門殺人指南》描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾飾），為奪回理應屬於自己的遺產，決心不擇手段，策劃連環謀殺計劃，除掉擋在他與280億遺產之間的7名家族財產繼承人，奪回他的身分與巨額遺產。然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對一位看穿他陰謀，又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞（瑪格麗特庫利飾），否則一切都有可能功虧一簣。

電影《豪門殺人指南》即將於2月26日全台上映，適逢過年假期最後一個周末，電影更攜手部分戲院推出「開工前最後一搏！280億繼承權落在誰手中？」趣味刮刮卡活動，2月21日起觀眾有機會刮中限量電影票，讓這場瘋狂的巨額遺產爭奪戰正式登場。（數量有限，送完為止，活動詳情請見CATCHPLAY官方粉絲團。）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法