娛樂 最新消息

好萊塢男神竟是豪門私生子 殺光7親戚搶280億遺產

葛倫鮑威爾主演《豪門殺人指南》。（CATCHPLAY提供）葛倫鮑威爾主演《豪門殺人指南》。（CATCHPLAY提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕好萊塢新一代性感男神葛倫鮑威爾（Glen Powell）在黑色幽默懸疑新作《豪門殺人指南》（How To Make A Killing）為了搶奪280億遺產，打算除掉7名家族財產繼承人，展開一場關於慾望、野心與道德邊界的極限試探，葛倫鮑威爾更直言：「看完會懷疑自己的道德觀。」

電影今天（21日）釋出葛倫鮑威爾幕後花絮，他透露電影一開場便讓觀眾看到由他飾演的貝克身陷牢獄，故事將以倒敘法，揭開這位全球頂尖富豪家族私生子是如何一步步走向失控？葛倫鮑威爾直言：「這並不是一部單純的復仇電影，主題其實是野心。」在母親灌輸「別放棄，拿回你應得的東西」的信念下，貝克開始不擇手段奪回自認屬於自己的一切。

他笑說：「謀殺只是元素之一，這更像是一場失控的搶案，只不過這場搶案剛好包含了殺人。」從故事最初男主角似乎就注定難逃法網，但真正令人著迷的，是觀眾將親眼見證他如何墜落如何布局如何把自己推向無可回頭的深淵他強調：「這是一個宏大、瘋狂、充滿黑色幽默的犯罪寓言。」

葛倫鮑威爾大讚導演約翰帕頓福特（John Patton Ford）對電影調性的精準掌控，其自信而老練的敘事節奏讓他聯想到年輕時的史蒂芬索德柏（Steven Soderbergh），在危險與幽默之間取得巧妙平衡，甚至讓謀殺場面都帶著詭譎又輕快的節奏。他說：「這是一部會徹底打破觀眾預期的作品，你會跟著貝克一起冒險，甚至成為他的共犯。」

葛倫鮑威爾在《豪門殺人指南》中為搶奪遺產，殺掉潛在對手。（CATCHPLAY提供）葛倫鮑威爾在《豪門殺人指南》中為搶奪遺產，殺掉潛在對手。（CATCHPLAY提供）

電影《豪門殺人指南》描述出生便被豪門家族無情拋棄的貝克瑞費洛（葛倫鮑威爾飾），為奪回理應屬於自己的遺產，決心不擇手段，策劃連環謀殺計劃，除掉擋在他與280億遺產之間的7名家族財產繼承人，奪回他的身分與巨額遺產。然而，隨著一個個繼承人以愈來愈「匠心獨具的意外」相繼死亡，貝克不僅得同時瞞著女友進行殺人計畫，更得面對一位看穿他陰謀，又想分一杯羹的風騷舊情人茱莉亞（瑪格麗特庫利飾），否則一切都有可能功虧一簣。

電影《豪門殺人指南》即將於2月26日全台上映，適逢過年假期最後一個周末，電影更攜手部分戲院推出「開工前最後一搏！280億繼承權落在誰手中？」趣味刮刮卡活動，2月21日起觀眾有機會刮中限量電影票，讓這場瘋狂的巨額遺產爭奪戰正式登場。（數量有限，送完為止，活動詳情請見CATCHPLAY官方粉絲團。）

點圖放大body

