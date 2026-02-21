昔遭周揚青畫臉怒分手 「百億總裁變女人」全網看傻

羅昊當初在節目上被周揚青畫鬼臉懲罰，臉色、情緒明顯不悅。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕周揚青前男友羅昊近日以女裝示人掀起討論，昔因在《女兒們的戀愛4》被畫鬼臉怒提分手的百億總裁，如今竟以長髮全妝、小香風外套示人，未料諸多中國網民見狀後，卻湧進周揚青的社群直言「前男友變女人」。面對被調侃，周揚青則大氣以15字做出回應。

周揚青2020年以一封「毀滅級分手信」斷開交往9年的「小豬」羅志祥，1年後才再與中國食品品牌「好利來」創辦人羅紅長子羅昊相識相戀，同年更攜手入鏡實境節目《女兒們的戀愛4》公開戀情。節目中，羅昊因遊戲落敗被周揚青畫鬼臉，不過他認為有損總裁形象，當場表達不滿情緒並責備，更被盛傳因此提出分手。

周揚青（左）前男友羅昊如今以女裝形象示人。（組合照，翻攝自微博、小紅書）

32歲羅昊接任「好利來」執行總裁近6年，外傳家族資產高達25億人民幣（約114億元台幣），他去年12月在小紅書多次曬出女裝造型，留著微捲長髮、化全妝、做美甲，穿上小香風外套對鏡頭嘟嘴賣萌，還自嘲「這好像羅昊的妹妹羅昊子」，並按讚「美女」、「優雅女人」、「變成女生」等留言。

沒想到，許多中國網民隨即把焦點拉回當年在《女兒們的戀愛4》的橋段，紛紛直言不諱表示，「當年不讓周揚青畫臉，如今自己畫全套！」不僅如此，更有人特地到周揚青的社群平台留言調侃，「你前男友變成女人了。」對此，周揚青非但沒有生氣，更以大氣口吻回應，「誰說只有女人能化妝和打扮精緻的」，意外再度引爆討論。

