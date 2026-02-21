自由電子報
娛樂 亞洲

澳門輸47億是真的？ 黃曉明節目自嘲：網友全信了

中國男星黃曉明去年被影射在澳門豪賭，輸了10.3億人民幣。（翻攝自微博）中國男星黃曉明去年被影射在澳門豪賭，輸了10.3億人民幣。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國男星黃曉明去年被影射在澳門豪賭，輸了10.3億人民幣（約新台幣47億元）， 雖然最後查明是不肖份子利用AI製造假新聞，不過當時竟然很多人相信。今（21）日黃曉明在節目中自己提到這個無妄之災，嗤之以鼻說「一聽就是假新聞」，承認當時很多人相信對他「傷害挺大的」。

去年3月中國網路瘋傳「超一線男星」在澳門連續豪賭7天，輸光了大筆金錢之外，還抵押3間豪宅與私人飛機。周杰倫也被猜測是男主角，所幸杰威爾音樂發出聲明澄清「該傳聞所有內容均與周杰倫無關」。

黃曉明在節目中提到被謠傳豪賭的無妄之災，嗤之以鼻說「一聽就是假新聞」。（翻攝自微博）黃曉明在節目中提到被謠傳豪賭的無妄之災，嗤之以鼻說「一聽就是假新聞」。（翻攝自微博）

之後，便有人猜測在澳門豪賭到脫褲子的男星是黃曉明，甚至有人跑到黃曉明微博留言：「你輸了十個億啊」，當時黃曉明輕描淡寫回答：「歡樂豆嗎？」

這則假新聞是一名36歲徐姓男子，為了獲得高流量，利用AI功能輸入熱門關鍵字所產生的假新聞。最後一相關法律被處行政拘留8日，但對黃曉明傷害已造成。

黃曉明在節目上自嘲自己在澳門賭博輸很多錢。（翻攝自微博）黃曉明在節目上自嘲自己在澳門賭博輸很多錢。（翻攝自微博）

黃曉明今在節目《宇宙閃爍請注意》的吹牛單元中，劈頭就說「我在澳門輸了十幾個億」，王鶴棣、黃子韜等夥伴都說「假的」，黃曉明解答確實是AI做的假新聞，還強調「這一聽就是假新聞，但居然那時候有很多人相信了」，故藉此機會提醒大家要注意。

