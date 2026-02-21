九把刀不氣餒！《功夫》夜市走春衝票房 觀眾感動「絕處逢生」

《功夫》導演九把刀、王淨、柯震東、朱軒洋來到台中一中街，感受到大批民眾的熱情。（麻吉砥加提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由九把刀執導的《功夫》斥資近3億台幣重磅打造，討論度居高不下，導演九把刀在過年期間率領演員南下台中、高雄與影迷互動，全力衝票房。昨天（20）日大年初四，導演九把刀、柯震東、朱軒洋攜王淨前進台中映後，晚間現身一中街夜市走春拜年，4人所到之處皆引起圍觀人潮與尖叫聲不斷。

19日大年初三，劇組就開工南下高雄勤跑映後，導演九把刀率領戴立忍、柯震東與朱軒洋現身戲院，與觀眾近距離互動，不只分享拍攝甘苦，更公開解析片中多處彩蛋與致敬橋段，讓觀眾驚呼：「原來電影暗藏這麼多細節！」

映後現場觀眾分享，因家人生病，一度心情低落在網路上抒發，但受到導演九把刀與網友們集氣祝福深受感動，特地來現場向導演道謝，也表示自己因電影台詞「末路花開，絕處逢生」，與片中「要相信」的精神鼓舞，相信家人一定會順利度過難關，現場氣氛溫馨感人。

《功夫》王淨、戴立忍。（麻吉砥加提供）

戴立忍也分享童年記憶：「小時候看了很多武俠電影，一直以為是台灣拍的，長大後才知道多半是港片。那種熱血與想像陪伴我成長，很開心終於有一部屬於台灣、由我們自己拍出的功夫電影。希望有一天當大家再想起功夫片時，腦海裡浮現的不只是過去的經典，也能想起我們的《功夫》。」

《功夫》柯震東、朱軒洋。（麻吉砥加提供）

昨天（20）日大年初四，《功夫》劇組行程同樣滿檔，導演九把刀帶著柯震東、朱軒洋與王淨現身台中映後，與中部觀眾暢聊拍攝趣事與幕後花絮，王淨應觀眾敲碗，當場清唱電影主題曲《想要保護的》，溫柔嗓音收服全場；合照環節時更帶領觀眾集體化身「招財貓」，與柯震東、朱軒洋、九把刀一起喵喵叫、同步擺手勢，萌度爆表。

《功夫》王淨、柯震東。（麻吉砥加提供）

九把刀感性表示：「過年跑映後其實很幸福，能近距離跟大家討論電影細節，是觀眾的回饋與討論讓《功夫》更完整。」現場更有來自港澳的觀眾，因為想第一時間搶先看到《功夫》而特地飛來台灣。

《功夫》柯震東、朱軒洋。（麻吉砥加提供）

晚間四人馬不停蹄直奔台中一中街夜市，展開熱鬧的「功夫走春」夜市巡禮，一行人剛下車就被人潮團團包圍，大批民眾紛紛爭相合照，尖叫與歡呼聲此起彼落。在當地觀眾推薦下，4人一路掃街大啖碳烤雞排、炸魷魚、紅茶冰與糖葫蘆，還不忘化身最強推銷員，熱情向店家推薦《功夫》，大喊「一定要進戲院支持！」

