自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

九把刀不氣餒！《功夫》夜市走春衝票房 觀眾感動「絕處逢生」

《功夫》導演九把刀、王淨、柯震東、朱軒洋來到台中一中街，感受到大批民眾的熱情。（麻吉砥加提供）《功夫》導演九把刀、王淨、柯震東、朱軒洋來到台中一中街，感受到大批民眾的熱情。（麻吉砥加提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕由九把刀執導的《功夫》斥資近3億台幣重磅打造，討論度居高不下，導演九把刀在過年期間率領演員南下台中、高雄與影迷互動，全力衝票房。昨天（20）日大年初四，導演九把刀、柯震東、朱軒洋攜王淨前進台中映後，晚間現身一中街夜市走春拜年，4人所到之處皆引起圍觀人潮與尖叫聲不斷。

19日大年初三，劇組就開工南下高雄勤跑映後，導演九把刀率領戴立忍、柯震東與朱軒洋現身戲院，與觀眾近距離互動，不只分享拍攝甘苦，更公開解析片中多處彩蛋與致敬橋段，讓觀眾驚呼：「原來電影暗藏這麼多細節！」

映後現場觀眾分享，因家人生病，一度心情低落在網路上抒發，但受到導演九把刀與網友們集氣祝福深受感動，特地來現場向導演道謝，也表示自己因電影台詞「末路花開，絕處逢生」，與片中「要相信」的精神鼓舞，相信家人一定會順利度過難關，現場氣氛溫馨感人。

《功夫》王淨、戴立忍。（麻吉砥加提供）《功夫》王淨、戴立忍。（麻吉砥加提供）

戴立忍也分享童年記憶：「小時候看了很多武俠電影，一直以為是台灣拍的，長大後才知道多半是港片。那種熱血與想像陪伴我成長，很開心終於有一部屬於台灣、由我們自己拍出的功夫電影。希望有一天當大家再想起功夫片時，腦海裡浮現的不只是過去的經典，也能想起我們的《功夫》。」

《功夫》柯震東、朱軒洋。（麻吉砥加提供）《功夫》柯震東、朱軒洋。（麻吉砥加提供）

昨天（20）日大年初四，《功夫》劇組行程同樣滿檔，導演九把刀帶著柯震東、朱軒洋與王淨現身台中映後，與中部觀眾暢聊拍攝趣事與幕後花絮，王淨應觀眾敲碗，當場清唱電影主題曲《想要保護的》，溫柔嗓音收服全場；合照環節時更帶領觀眾集體化身「招財貓」，與柯震東、朱軒洋、九把刀一起喵喵叫、同步擺手勢，萌度爆表。

《功夫》王淨、柯震東。（麻吉砥加提供）《功夫》王淨、柯震東。（麻吉砥加提供）

九把刀感性表示：「過年跑映後其實很幸福，能近距離跟大家討論電影細節，是觀眾的回饋與討論讓《功夫》更完整。」現場更有來自港澳的觀眾，因為想第一時間搶先看到《功夫》而特地飛來台灣。

《功夫》柯震東、朱軒洋。（麻吉砥加提供）《功夫》柯震東、朱軒洋。（麻吉砥加提供）

晚間四人馬不停蹄直奔台中一中街夜市，展開熱鬧的「功夫走春」夜市巡禮，一行人剛下車就被人潮團團包圍，大批民眾紛紛爭相合照，尖叫與歡呼聲此起彼落。在當地觀眾推薦下，4人一路掃街大啖碳烤雞排、炸魷魚、紅茶冰與糖葫蘆，還不忘化身最強推銷員，熱情向店家推薦《功夫》，大喊「一定要進戲院支持！」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中