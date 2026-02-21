自由電子報
娛樂 最新消息

不幹醫生改當歌手！理想混蛋雞丁遭逼問收入出招回應了

理想混蛋主持POP Radio「新年歡樂星～星光馬拉SONG」電台節目。（POP Radio提供）理想混蛋主持POP Radio「新年歡樂星～星光馬拉SONG」電台節目。（POP Radio提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕理想混蛋主持大年初五電台特別節目，不免俗要遵守習俗以求好運，四人也在節目中透露馬年新目標，鬆口新專輯製作進度！

農曆新年是家族一年一度的團圓時刻，餐桌上長輩的關心有時卻成為年輕世代的最尷尬的時刻。DJ Polar以情境方式角色扮演怪親戚，理想混蛋則示範以幽默高EQ的方式輕鬆化解尬聊。

雞丁面對長輩提問「何時喝喜酒？」，他都是輕鬆回應「喝酒對身體不好」，自曝曾被親戚問到從醫生改行當歌手的收入問題，忍不住笑說就是「直球對決」，直呼非常滿意現階段的狀況。

雞丁透露，阿公都會時刻注意理想混蛋的演出資訊，反而成為家族中最支持他的人，之後就很少再遇到尷尬場面，他也透過節目向家人自白：「現在過得很開心，同學反而都很羨慕我！請不要擔心！」

至於理想混蛋的新年計劃，可沛表示，2026年要唱進高雄巨蛋，最希望能再度闖下一個精彩的演唱會；阿哲和雞丁都不約而同提到希望今年能完成新專輯。雞丁表示，這也是4位團員最想完成的目標。

