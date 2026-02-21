自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

野生天后搭捷運「沒被認出來」 歌迷錯過扼腕：後悔一輩子

丁噹擔任一日情歌站長。（相信音樂提供）丁噹擔任一日情歌站長。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌天后丁噹推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，年前南下高雄擔任一日情歌「站長」，更在捷運站開唱與粉絲近距離互動，現場吸引滿滿人潮圍觀。

活動開始，丁噹演唱《我愛他》釋懷版，引發全場大合唱，捷運站瞬間變成K歌現場。她接連帶來《平凡相依》、《好難得》、《親人》，以及新專輯中的《曾經如今》、《最痛的遺憾》，歌迷反應熱烈，在安可聲中，丁噹加碼獻唱《花火》，超級寵粉。

丁噹將在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）丁噹將在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

當天丁噹看到不少旅客拖著行李箱駐足聽歌，讓她回想起當年帶著行李箱在外打拚的日子。丁噹表示，很開心能在大家回家的路上唱歌給大家聽。演出結束後，她也返鄉與家人過年，替外婆慶生、捶背，並把握年假與小學、中學同學聚會。年後將全心投入高雄巨蛋演出準備，期待帶給歌迷難忘的一夜。

丁噹現蹤多個港都景點。（相信音樂提供）丁噹現蹤多個港都景點。（相信音樂提供）

丁噹4月18日將帶著「夜遊」夜未眠巡迴演唱會重返高雄巨蛋，環形舞台設計拉近與歌迷距離。此外，丁噹還拍攝「高雄演唱會捷運教學影片」，親自示範從左營高鐵站搭捷運前往高雄巨蛋，化身導遊。有歌迷看完影片直呼：「搭捷運真的不能低頭滑手機，錯過會後悔一輩子！」原來不少乘客當時專心滑手機，完全沒發現她就在身旁。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中