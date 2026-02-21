野生天后搭捷運「沒被認出來」 歌迷錯過扼腕：後悔一輩子

丁噹擔任一日情歌站長。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕情歌天后丁噹推出《愛了100萬次的我》新歌經典自選輯，年前南下高雄擔任一日情歌「站長」，更在捷運站開唱與粉絲近距離互動，現場吸引滿滿人潮圍觀。

活動開始，丁噹演唱《我愛他》釋懷版，引發全場大合唱，捷運站瞬間變成K歌現場。她接連帶來《平凡相依》、《好難得》、《親人》，以及新專輯中的《曾經如今》、《最痛的遺憾》，歌迷反應熱烈，在安可聲中，丁噹加碼獻唱《花火》，超級寵粉。

丁噹將在高雄巨蛋開唱。（相信音樂提供）

當天丁噹看到不少旅客拖著行李箱駐足聽歌，讓她回想起當年帶著行李箱在外打拚的日子。丁噹表示，很開心能在大家回家的路上唱歌給大家聽。演出結束後，她也返鄉與家人過年，替外婆慶生、捶背，並把握年假與小學、中學同學聚會。年後將全心投入高雄巨蛋演出準備，期待帶給歌迷難忘的一夜。

丁噹現蹤多個港都景點。（相信音樂提供）

丁噹4月18日將帶著「夜遊」夜未眠巡迴演唱會重返高雄巨蛋，環形舞台設計拉近與歌迷距離。此外，丁噹還拍攝「高雄演唱會捷運教學影片」，親自示範從左營高鐵站搭捷運前往高雄巨蛋，化身導遊。有歌迷看完影片直呼：「搭捷運真的不能低頭滑手機，錯過會後悔一輩子！」原來不少乘客當時專心滑手機，完全沒發現她就在身旁。

