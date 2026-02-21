自由電子報
娛樂 最新消息

死後才能曝光！艾瑞克丹恩7分鐘遺言太催淚：寶貝女兒晚安

艾瑞克丹恩晚年要靠輪椅代步，講話速度緩慢。（翻攝自Netflix）艾瑞克丹恩晚年要靠輪椅代步，講話速度緩慢。（翻攝自Netflix）

〔記者廖俐惠／台北報導〕美國男演員艾瑞克丹恩（Eric Dane）以影集《實習醫生》深受歡迎，不過他在前天（19日）不敵肌萎縮性側索硬化症（漸凍症）逝世，享年53歲。艾瑞克丹恩生前接受Netflix訪問，雙方約定好，該段訪談在他去世之後才能公開，他對兩個寶貝女兒留下的遺言實在太催淚，讓所有劇迷不捨。

艾瑞克丹恩在《最後一席話》（Famous Last Words）中接受訪問，最後主持人離開訪談間，給艾瑞克丹恩做最後的告別。艾瑞克丹恩這段7分鐘的遺言是給兩個寶貝女兒Billie、Georgia，「我努力過了，雖然過程顛簸，不過我確實努力過了，我們不是過了非常快樂的時光嗎？我還記得我們在海灘上的美好時光，妳們兩個跟我、媽媽在馬里布、聖莫尼卡、夏威夷以及墨西哥，我看到妳們在海裡玩了好幾個小時，我的水寶貝們，那些日子就像在天堂。」

艾瑞克丹恩留下最後遺言，雖病痛纏身，但態度堅定。（翻攝自Netflix）艾瑞克丹恩留下最後遺言，雖病痛纏身，但態度堅定。（翻攝自Netflix）

接著，他分享在對抗病魔中學習到的4件事情，第一件事情就是活在當下，希望女兒們不要後悔，未來是未知的，必須要享受當下，並好好珍惜每一個瞬間。

第二件事情是學習去愛，他打趣說道：「不是說只愛一個人啦，雖然我也是滿推薦的，但要愛上某件事情，讓你有每天早上起床的熱情、有一整天的動力。」他表示，自己在女兒這個年紀時找到畢生摯愛「表演」，而那份對表演的愛陪他走過低潮，「我至今仍深愛著我的工作，仍殷殷期盼著，我還想要站在鏡頭前演戲出我的戲分。」

第三件事情，艾瑞克丹恩希望女兒要慎選朋友，自他生病之後，一些普通的小事都沒辦法做，像是去開車、健身房、喝咖啡、散步等等，他很感謝親朋好友們主動給予他關心，「我們一起吃飯、一起看比賽、聽音樂，他們沒做什麼特別的事情，單純只是出現，對我來說很重要。」他認為好的朋友會帶來歡樂、引導你、幫忙你、支持你，甚至是救你。

最後一件事，艾瑞克丹恩希望女兒們能夠帶著尊嚴戰鬥，「當你面對挑戰，無論是健康或者其他的，都要持續戰鬥，不要放棄！戰鬥到最後一口氣。」他感嘆，漸凍症正在慢慢地侵蝕他的身體，「但永遠不會奪走我的精神！」

艾瑞克丹恩表示，Billie、Georgia都很堅強又有韌性，「妳們繼承了我的韌性，那是我的超能力，就算倒下我還是會一次又一次的站起來！」艾瑞克丹恩講話雖慢，但堅定地說：「女孩們戰鬥吧！抬頭挺胸，Billie、Georgia妳們是我的心，是我的全部。晚安，我愛妳們，這是我的遺言。」

點圖放大
點圖放大

