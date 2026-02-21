自由電子報
娛樂 最新消息

朱軒洋台中老家失火！愛犬不幸喪命 金馬獎盃燒焦變黑了

朱軒洋、柯震東穿著《功夫》的T恤，與燒焦的金馬獎盃合影。（翻攝自九把刀Threads）朱軒洋、柯震東穿著《功夫》的T恤，與燒焦的金馬獎盃合影。（翻攝自九把刀Threads）

〔記者廖俐惠／台北報導〕九把刀近期積極宣傳電影《功夫》，他前天（19日）在Threads上透露，其實在拍攝過程中，朱軒洋在台中的家遭遇火災，家人平安無事，不過狗狗卻沒幸免於難，連金馬獎盃都燒焦了。

九把刀找來朱軒洋飾演阿義一角，主創團隊一行人到了朱軒洋媽媽經營的麵攤作客，並拿出那座被燒焦的金馬獎獎盃，朱軒洋在2022年以柯震東執導的《黑的教育》獲得第59屆金馬獎最佳男配角。

九把刀回憶起，在拍攝《功夫》的第一個禮拜，朱軒洋台中老家發生火災，家裡全燒了，朱軒洋雖然知道這噩耗，仍不動聲色地拍完戲。九把刀坦言：「我不知道怎麼安慰他，他好不容易慢慢進入了無憂無慮的阿義，卻碰上這種事…」第一時間他就決定先改劇本，不讓朱軒洋演出「傻笑」的狀態，並要朱軒洋趕緊回家。

九把刀、柯震東等《功夫》主創們前往朱軒洋一家開的麵攤支持。（翻攝自九把刀Threads）九把刀、柯震東等《功夫》主創們前往朱軒洋一家開的麵攤支持。（翻攝自九把刀Threads）

「小朱就在痛失愛狗、幫忙家人尋找住處下，繼續演繹著憨傻的阿義，跟我們一天打過一天，阿義很好，我想，是阿義照顧著心累疲乏的小朱。」九把刀寫道。

如今電影上映，朱軒洋邀請《功夫》的大家到家裡的麵攤吃飯，九把刀有感而發，「柯震東拿起燒焦的、黑色限量版的金馬獎，希望這一切慢慢變好。」九把刀並推薦朱軒洋一家的魯肉飯、米粉湯、黑白切滷味都很好吃，希望大家能夠光臨。不少網友都相當心疼，也有人詢問是否能夠再把獎盃拿給金馬執委會鍍金？柯震東回應：「小朱說這樣蠻酷的！他不想修了。」

