娛樂 音樂

看哭了！方大同逝世1週年 遲來的驚喜曝光超催淚

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王方大同去年2月21日辭世，享年41歲，今天是他逝世1周年，所屬的賦音樂在官方社群平台釋出《才二十三》MV Teaser，短短10秒預告曝光，感動許多粉絲。

方大同前年10月推出睽違8年的專輯《夢想家The Dreamer》，這張被他形容為「病中專輯」的作品，是在生病不同階段錄製完成，紀錄他面對病魔時仍持續創作的心境與毅力。

方大同。（資料照，記者陳奕全攝）方大同。（資料照，記者陳奕全攝）

這張專輯不僅榮獲第36屆金曲獎評審團獎肯定，他也憑藉《才二十三》拿下最佳作曲人獎，再次獲得金曲獎的肯定。

在方大同逝世1周年之際，賦音樂宣布《才二十三》MV將於3月1日正式上線。在曝光的10秒Teaser中，畫面隨鏡頭筆直朝停在草原上的休旅車前進，車門被打開、走入駕駛座，彷彿即將展開一段人生旅程。

Teaser以歌詞「時間不等人」揭開序幕，畫面與旋律交織出濃厚情緒。這支遲來的MV預告才公開，粉絲紛紛留言「最好的禮物」、「好想你，大同」、「終於等到了」，訴說對偶像的深深思念。

此外，去年是方大同出道20週年，賦音樂透露將籌備方大同的紀錄片，團隊同時策畫打造充盈他的音樂以及藝術氛圍的展演空間，預計在2027年7月14日，也就是方大同冥誕44歲這天開幕，而在2028年還會推出方大同的特別專輯。

點圖放大
點圖放大

