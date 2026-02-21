自由電子報
娛樂 電視

轉個彎就到！韓星爬山「誤信台灣山友」超崩潰 體力透支躺地

〔記者林欣穎／台北報導〕彭小刀、肌肉山山帶領韓星金荷娜、南優鉉、李濬榮拍攝《細細山路私密達》，挑戰爬客家古道，最新一站，小隊來到苗栗挑戰「出雲古道」，眾人從原本開心唱歌到後面體力透支，金荷娜忍不住苦笑直呼：「這條路真的太硬了。」。

南優鉉（左起）、李濬榮、金荷娜、肌肉山山、彭小刀走完每一段路，都會集章紀念。（客台提供）南優鉉（左起）、李濬榮、金荷娜、肌肉山山、彭小刀走完每一段路，都會集章紀念。（客台提供）

小隊來到苗栗挑戰「出雲古道」，原以為會是輕鬆愜意的山林散策，沒想到迎接他們的卻是接連不斷的陡峭上坡，才剛踏入山徑，眾人便迎來震撼教育，面對幾乎看不到盡頭的上坡路，南優鉉與李濬榮率先感受到壓力，南優賢原本隨口就來的清亮歌聲逐漸消失，只剩急促喘息；金荷娜忍不住苦笑直呼：「這條路真的太硬了。」李濬榮也收起玩笑神情，低頭專注腳下的每一步。

《細細山路》小隊走累了直接在林間休息。（客台提供）《細細山路》小隊走累了直接在林間休息。（客台提供）

出雲古道讓小隊陷入無限上坡體能大挑戰。（客台提供）出雲古道讓小隊陷入無限上坡體能大挑戰。（客台提供）

就在體力瀕臨極限之際，台灣特有的「山友文化」適時登場，路過山友熱情送上經典鼓勵：「快到了！」、「轉個彎就到！」讓南優鉉瞬間重燃希望，以為終點就在眼前，然而，當眾人再度走過一段路後，眼前的導覽看板卻似曾相識，肌肉山山困惑地問：「我們是不是迷路了？」成員們這才驚覺似乎繞回原點，前一秒的希望瞬間化為崩潰苦笑。

