白冰冰霸氣出手「棚裡辦桌」 阿基師端拿手菜開煮

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》本週播出「年初五歡喜大團圓」紅白對抗好歌接力不斷，邀請到謝雷與林姍，一出場演唱《青春嶺》讓大家享受好歌，白冰冰直呼謝雷真是「太恐怖」永遠看不出年紀，跟年輕一輩的唱歌都不降key。

阿基師（中）端出拿手菜。（民視提供）

謝雷更是傳承下一代，帶領陳思瑋、曾瑋中、明亮演唱《酒國英雄》氣勢十足展現帥氣，再與小江蕙陳思安演唱《迎春花》讓觀眾大年初五享受歌王經典歌聲。

請繼續往下閱讀...

白冰冰（左二）邀來阿基師（右三）棚裡辦桌。（民視提供）

林姍、謝雷合唱。（民視提供）

「豪華歌喉戰」與「聲命共同體」分成紅白兩組，超狂14組歌手團體合作賽熱鬧非凡，再加上大牌歌手演唱，歌手盛裝輪番演唱，白冰冰說這真是猶如演唱會規格，沒有考慮成本邀請了各路好手還有「超級孩子王」的小歌手們回來這個舞台，在年初五表演給大家看，陽帆甚至說：「只有冰冰Show能超越冰冰Show」，直接請了阿基師到攝影棚辦桌，在福容大飯店全力支持下，所有圍爐的桌子、椅子與餐具全都運到攝影棚，阿基師帶來「獨佔鰲頭」、「佛跳牆」等拿手好菜，要來祝福觀眾，更直接在棚裡讓歌手們一起圍爐大啖他的拿手好菜。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法