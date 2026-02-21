自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

白冰冰霸氣出手「棚裡辦桌」 阿基師端拿手菜開煮

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持《超級冰冰Show》本週播出「年初五歡喜大團圓」紅白對抗好歌接力不斷，邀請到謝雷與林姍，一出場演唱《青春嶺》讓大家享受好歌，白冰冰直呼謝雷真是「太恐怖」永遠看不出年紀，跟年輕一輩的唱歌都不降key。

阿基師（中）端出拿手菜。（民視提供）阿基師（中）端出拿手菜。（民視提供）

謝雷更是傳承下一代，帶領陳思瑋、曾瑋中、明亮演唱《酒國英雄》氣勢十足展現帥氣，再與小江蕙陳思安演唱《迎春花》讓觀眾大年初五享受歌王經典歌聲。

白冰冰（左二）邀來阿基師（右三）棚裡辦桌。（民視提供）白冰冰（左二）邀來阿基師（右三）棚裡辦桌。（民視提供）

林姍、謝雷合唱。（民視提供）林姍、謝雷合唱。（民視提供）

「豪華歌喉戰」與「聲命共同體」分成紅白兩組，超狂14組歌手團體合作賽熱鬧非凡，再加上大牌歌手演唱，歌手盛裝輪番演唱，白冰冰說這真是猶如演唱會規格，沒有考慮成本邀請了各路好手還有「超級孩子王」的小歌手們回來這個舞台，在年初五表演給大家看，陽帆甚至說：「只有冰冰Show能超越冰冰Show」，直接請了阿基師到攝影棚辦桌，在福容大飯店全力支持下，所有圍爐的桌子、椅子與餐具全都運到攝影棚，阿基師帶來「獨佔鰲頭」、「佛跳牆」等拿手好菜，要來祝福觀眾，更直接在棚裡讓歌手們一起圍爐大啖他的拿手好菜。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中