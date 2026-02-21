自由電子報
娛樂 日韓

騙殉職消防員家屬？韓綜《天機試煉場》道歉了

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓國實境節目《天機試煉場》最近引發爭議，原因是製作單位安排現場命理師算出殉職消防員的死因，惹得消防員家屬不滿，怒轟根本就是欺騙。對此，《天機試煉場》在今天（21日）發出聲明道歉。

《天機試煉場》找來49位命理師參賽，第二集請命理師猜測「金哲弘」的死因，原來他是一名消防員，2001年為救人反而殉職，結果家屬看到節目後怒不可遏，指控製作單位當初聲稱是要製作英雄烈士紀錄片，才願意授權，結果卻成了讓命理師、嘉賓占卜的對象，讓金哲弘一家氣哭了。

《天機試煉場》拿在火場殉職的金哲弘當考題，惹火家屬。（翻攝自Disney+）《天機試煉場》拿在火場殉職的金哲弘當考題，惹火家屬。（翻攝自Disney+）

對此，《天機試煉場》製作單位今天發出聲明道歉，「對家屬以及消防同仁們致上最誠摯的歉意。」製作單位強調，節目宗旨是介紹各種生與死的故事，希望藉此回顧有意義且崇高的故事，且在拍攝之前就有向家屬說明這是命理師的生存節目，透過生辰八字來講述故人的命運，並取得家屬的書面同意書。

對於家屬以及觀眾的不滿，製作單位強調會虛心接受各界的批評指教，表示事後才得知，有部分家屬是在節目播出之後，才收到事前同意程序相關說明，製作單位將持續向家屬說明情況澄清誤會，並努力讓觀眾與相關當事人都能理解與產生共鳴。

