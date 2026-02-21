上萬人宮廟「祈福尬車」！草爺砸百萬辦比賽 港星震驚：前所未見

〔記者林欣穎／台北報導〕由草爺、柯大堡發起的第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，於大年初四、初五在桃園護國宮正式登場，現場吸引滿滿人潮，將廟宇信仰文化結合四驅車競技，透過電競直播方式，由郭鬼鬼、柯大堡主持賽事轉播，活動現場還加入了百萬煙火施放。

柯大堡（左起）、草爺砸重金，斥資七位數，舉辦第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，文化總會秘書長李厚慶、youtube「看你老墓」司徒建銘、港仔台爸張啟樂、郭鬼鬼都前來力挺。（紅心字會提供）

大賽事前，草爺、柯大堡就率工作團隊進行預演，將四驅車軌道架設完成，並且進行請神安座儀式，透過太子爺神明加持轉運，讓每位參賽者都可以透過「鑽轎底」的方式，獲得神明庇佑，趨吉避凶；接著參與五人一組的四驅車競速，感受到一馬當先，馬力全開的快感。

四驅車大賽也吸引了不少藝人好友前來，像是「港仔台爸」張啟樂、解婕翎、陸子玄、本本、卜星慧、黃子宇、陸子刊等人也都到場體驗參賽。解婕翎、陸子玄、本本順利完賽獲勝，取得晉級資格。

解婕翎（左）也前來參加草爺舉辦「神行盃」活動，體驗「四驅車+鑽轎底」的競速祈福。（紅心字會提供）

就連前來護國宮發放新春福袋的總統府副秘書長何志偉也被人潮吸引到四驅車大賽會場，還體驗下場參加四驅車比賽，甚至還逛起攤位買車。張啟樂表示：「四驅車結合宮廟，還有大型遊樂設施、百萬煙火、慈善公益、地方美食，真是前所未見！要在宮廟辦這種活動，在香港是不可能的，也看到台灣的包容和接受度真的很高。」

陸子玄體驗「四驅車鑽轎底」，感受祈福神明加持。（紅心字會提供）

除了國際比賽的專業賽道之外，現場也為了親子家庭，設置了四驅車組車區及休閒組的四驅車賽道，草爺也親自化身為汽車銷售員，向初接觸四驅車的朋友們介紹車，成交了上百輛車，還自嘲自己是「Top Sales」如果賣的是真車就好了。

草爺表示，第一屆「神行盃國際四驅車大賽」感謝上萬人前來參與，甚至還有人清晨就為了參賽資格來排隊；看著全家大小，大朋友、小朋友在廟埕體驗四驅車競技與祈福，用速度迎接開春順利、好運一路向前的新一年。

