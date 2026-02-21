自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

（獨家）音樂人男友猝逝！卜星慧搬回台南老家 痛別噩耗吐心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌手卜星慧與製作人男友交往同居多年，未料男友不幸於去年12月心肌梗塞猝逝，突如其來的噩耗讓她悲痛不已。年前她已搬回台南老家療傷，坦言這段時間多虧家人陪伴，才慢慢走出傷痛。

卜星慧表示，去年發生了一連串「像電視劇裡才會出現的事情」，也讓她學會不要過度執著於過去，而是把重點放在未來。她說，過去存在的意義是輔助，而不是束縛，很多事情其實都不在她的人生計畫之內。

卜星慧的家人在台南經營農場。（卜星慧提供）卜星慧的家人在台南經營農場。（卜星慧提供）

回顧這幾年，她大學畢業後先在高雄工作，之後搬到台北生活，原本以為台北會是最後安定下來的地方，「從來沒有想過，自己有一天竟然又搬回了老家台南。」

她透露搬回台南後，整個人的狀態比在台北時更沒有壓力，也更放鬆。期間失眠的情況改善許多，她表示：「每天一到時間點就瞬間斷電的人生已經好久沒有過了。」

卜星慧走出喪痛返鄉療傷，在台南重拾生活步調。（卜星慧提供）卜星慧走出喪痛返鄉療傷，在台南重拾生活步調。（卜星慧提供）

卜星慧的家人在台南仁德經營農場，飼養1000隻羊，以及迷你馬、高地牛、雞、天竺鼠、兔子等動物。她笑說，如今每天都和父親的1000隻羊生活在一起，去年農場還新養了3隻迷你馬。

她透露第一次看到這3匹小馬時，有一種「一切都剛剛好」的感覺，彷彿牠們的出現，是陪伴自己度過今年難關的存在。

卜星慧準備了紅包給小馬。（卜星慧提供）卜星慧準備了紅包給小馬。（卜星慧提供）

迎接新的一年，卜星慧表示，現在有一股衝勁，不管任何事情都無法阻擋她往前走的決心。

卜星慧透露，2026年已為自己設定幾個方向與目標，包括出國演出、推出新歌、提升公司營業收入，以及為品牌推出新品，同時也希望培養運動習慣。她盼能揮別傷痛，重新出發。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中