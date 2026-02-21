（獨家）音樂人男友猝逝！卜星慧搬回台南老家 痛別噩耗吐心聲

〔記者陽昕翰／台北報導〕歌手卜星慧與製作人男友交往同居多年，未料男友不幸於去年12月心肌梗塞猝逝，突如其來的噩耗讓她悲痛不已。年前她已搬回台南老家療傷，坦言這段時間多虧家人陪伴，才慢慢走出傷痛。

卜星慧表示，去年發生了一連串「像電視劇裡才會出現的事情」，也讓她學會不要過度執著於過去，而是把重點放在未來。她說，過去存在的意義是輔助，而不是束縛，很多事情其實都不在她的人生計畫之內。

卜星慧的家人在台南經營農場。（卜星慧提供）

回顧這幾年，她大學畢業後先在高雄工作，之後搬到台北生活，原本以為台北會是最後安定下來的地方，「從來沒有想過，自己有一天竟然又搬回了老家台南。」

她透露搬回台南後，整個人的狀態比在台北時更沒有壓力，也更放鬆。期間失眠的情況改善許多，她表示：「每天一到時間點就瞬間斷電的人生已經好久沒有過了。」

卜星慧走出喪痛返鄉療傷，在台南重拾生活步調。（卜星慧提供）

卜星慧的家人在台南仁德經營農場，飼養1000隻羊，以及迷你馬、高地牛、雞、天竺鼠、兔子等動物。她笑說，如今每天都和父親的1000隻羊生活在一起，去年農場還新養了3隻迷你馬。

她透露第一次看到這3匹小馬時，有一種「一切都剛剛好」的感覺，彷彿牠們的出現，是陪伴自己度過今年難關的存在。

卜星慧準備了紅包給小馬。（卜星慧提供）

迎接新的一年，卜星慧表示，現在有一股衝勁，不管任何事情都無法阻擋她往前走的決心。

卜星慧透露，2026年已為自己設定幾個方向與目標，包括出國演出、推出新歌、提升公司營業收入，以及為品牌推出新品，同時也希望培養運動習慣。她盼能揮別傷痛，重新出發。

