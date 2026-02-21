自由電子報
娛樂 最新消息

來台吃飯被暖哭！ 吳鳳妹妹感動喊：最友善的人一定都在台灣

吳鳳妹妹（右）來台過年。（翻攝Facebook）

〔娛樂頻道／綜合報導〕土耳其裔藝人吳鳳於2018年正式歸化成為台灣公民，長年在社群分享在台生活點滴。20日他透露，近日妹妹來台旅遊時，發生一段令全家人難忘的溫暖插曲，讓遠道而來的家人直呼「台灣人真的太熱情」。

吳鳳表示，當天他帶著妹妹與女兒外出用餐，準備結帳時卻被店員告知已有人替他們買單。「你們不用付錢，已經有人幫你們結帳了。」突如其來的善意讓他相當驚訝，連忙追出店外向對方致謝，並婉拒好意。不過對方只是客氣地說：「看到妳妹妹來台灣玩，看著你們開心用餐，就想請客。謝謝你這麼愛台灣。」一番話讓他感動不已。

吳鳳事後在社群分享心情，直言這份溫暖會永遠記在心裡，也祝福這位素未謀面的朋友與家人平安順心。他更透露，其實妹妹上次來台時，也曾遇到陌生人默默結帳後離開，讓妹妹忍不住讚嘆：「全世界最熱情、最友善的人一定都在台灣！」

除了生活中的小確幸，吳鳳過去也多次見證台灣人情味。去年10月，花蓮縣光復鄉因馬太鞍溪上游堰塞湖溢流造成災情，來自各地的志工自發前往協助清理家園，被稱為「鏟子超人」。吳鳳當時也前往投入救災行列，離開時在火車站月台看到鄉民排隊舉著「鏟子超人謝謝你們」字樣向志工致意，甚至翻面寫上「祝大家中秋節快樂」，畫面讓他直呼「超感動」。

