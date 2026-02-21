從前任到未婚夫妻！《換乘戀愛》高敏英、李周輝紐約浪漫求婚畫面曝光

李周輝在美國向高敏英求婚成功。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣戀愛實境節目《換乘戀愛》再傳喜訊！以「前任情侶」身分參與節目的高敏英與李周輝，當年在鏡頭前復合成功，如今感情修成正果。兩人於20日公開在美國紐約拍攝的求婚影片，並宣布將於12月5日舉行婚禮，甜蜜消息曝光後，立刻湧入大批粉絲留言祝福。

影片中，小倆口趁著旅行造訪紐約，畫面裡高敏英因寒冷天氣情緒有些低落，沒想到轉身時竟看見李周輝早已準備好戒指，單膝下跪深情告白。突如其來的驚喜讓她當場落淚，感動點頭答應，浪漫場面宛如偶像劇情節。

李周輝事後坦言，求婚當下緊張到一度腦袋空白，「感覺非常不真實」但看到高敏英露出笑容後，他才終於鬆了一口氣，內心也浮現兩人一路走來的點滴回憶。高敏英則透露，在海外被求婚一直是她的心願，如今能在紐約實現夢想，別具意義。

回顧當年出演《換乘戀愛》，高敏英曾在節目中寫下李周輝是「唯一後悔分手的男人」，這句話成為許多觀眾印象深刻的片段。她感性表示：「我們在20多歲時憧憬深冬的紐約，在30歲這一年來到這裡，也在這裡接受求婚」。

