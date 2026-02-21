自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

從前任到未婚夫妻！《換乘戀愛》高敏英、李周輝紐約浪漫求婚畫面曝光

李周輝在美國向高敏英求婚成功。（翻攝IG）李周輝在美國向高敏英求婚成功。（翻攝IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣戀愛實境節目《換乘戀愛》再傳喜訊！以「前任情侶」身分參與節目的高敏英與李周輝，當年在鏡頭前復合成功，如今感情修成正果。兩人於20日公開在美國紐約拍攝的求婚影片，並宣布將於12月5日舉行婚禮，甜蜜消息曝光後，立刻湧入大批粉絲留言祝福。

影片中，小倆口趁著旅行造訪紐約，畫面裡高敏英因寒冷天氣情緒有些低落，沒想到轉身時竟看見李周輝早已準備好戒指，單膝下跪深情告白。突如其來的驚喜讓她當場落淚，感動點頭答應，浪漫場面宛如偶像劇情節。

李周輝在美國向高敏英求婚成功。（翻攝IG）李周輝在美國向高敏英求婚成功。（翻攝IG）

李周輝事後坦言，求婚當下緊張到一度腦袋空白，「感覺非常不真實」但看到高敏英露出笑容後，他才終於鬆了一口氣，內心也浮現兩人一路走來的點滴回憶。高敏英則透露，在海外被求婚一直是她的心願，如今能在紐約實現夢想，別具意義。

回顧當年出演《換乘戀愛》，高敏英曾在節目中寫下李周輝是「唯一後悔分手的男人」，這句話成為許多觀眾印象深刻的片段。她感性表示：「我們在20多歲時憧憬深冬的紐約，在30歲這一年來到這裡，也在這裡接受求婚」。

在 Instagram 查看這則貼文

고민영（@lamuzes）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中