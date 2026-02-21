（圖輯）初五紅旗袍開工辣翻天！紫嫣鬆口創業野心 理想型鎖定小狗系男生

紫嫣初五開工應景亮相，手持「開工大吉」春聯喜氣滿滿。（記者王藝菘攝）

〔記者王藝菘／台北報導〕馬年初五迎財神、正式開工，紫嫣也穿上紅色旗袍應景亮相，手拿「開工大吉」春聯，笑說：「今年一定要紅！」不只造型喜氣，她的2026目標也很有火力。

看似高冷的紫嫣，其實私下個性親切好相處。（記者王藝菘攝）

談到怎麼踏進外拍圈，紫嫣直呼根本是「被撿到的人生」。原來當初只是被主辦單位在IG私訊約拍，才知道原來有外拍模特兒這個職業，「我真的完全沒想過會往這行發展，算是莫名其妙被找到。」她感謝當初那位看見她的攝影師，也笑說人生有時候真的轉個彎就不一樣。

馬年新目標曝光，紫嫣期盼創業成功、找到一起成長的夥伴。（記者王藝菘攝）

紅色不只是節慶的顏色，也是紫嫣替自己點燃的野心之火。（記者王藝菘攝）

外表給人冷豔距離感，但她自己忍不住替自己平反：「大家都說我看起來很冷，可是其實我超好相處。」標準長相與個性大反差。至於最滿意的部位？她秒答是鼻子，「很多人以為是做的，沒有啦哈哈！」語氣滿滿真性情。

一身紅色旗袍站在紅門前，畫面吸睛又應景。（記者王藝菘攝）

紫嫣新的一年也立下目標，希望創業能成功，更重要的是找到志同道合、可以一起成長的夥伴。（紫嫣提供）

新的一年她也立下目標，希望創業能成功，更重要的是找到志同道合、可以一起成長的夥伴。「不管是工作還是生活，都希望身邊的人可以互相扶持。」至於感情理想型？她笑說偏愛「外表像小狗狗」的男生，但內在一定要有教養、大方，還要願意一起進步。

馬年開工，紫嫣不只要開工大吉，更要全力衝刺，讓自己成為更好的版本。

