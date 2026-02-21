自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

大馬女神過年被催婚！林明禎「霸氣回嗆1句話」 親戚瞬間閉嘴

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大馬女神」林明禎也難逃被催婚的命運，她透露過年期間曾遭親戚逼問婚事，自己當場霸氣回嗆一句話，不僅成功化解尷尬，也讓親戚們瞬間閉上了嘴。針對感情狀態，林明禎自2024年爆出與男團MIRROR成員「Edan」呂爵安戀情後，感情動向始終備受關注，如今再談婚姻觀更成焦點。

林明禎也難逃親戚們的催婚逼問。（組合照，翻攝自IG）林明禎也難逃親戚們的催婚逼問。（組合照，翻攝自IG）

林明禎憑藉甜美外貌、傲人上圍、22吋蠻腰被封為「真人版娜美」，她日前在「亞太青年微電影」閉幕式受訪時，提到過年期間最常遇到的問題就是催婚，尤其親弟弟才剛結婚，當下就被親戚追問「何時輪到妳？」她不但沒有尷尬，反而笑著回應「沒有關係啦！我的事業最好，我最多錢！」強調目前以努力賺錢為目標，「雖然我還沒有成家，但是我最多錢！」霸氣一句話讓親戚無言以對，也讓全場親友都直接笑翻。

至於媽媽是否給壓力？林明禎則表示從未被催婚，「我媽媽就是想要我開心就好！」被問到理想出嫁年齡，她坦言一切隨緣，「這個講不準，真的要有這個想法才可以成事。」談到是否介意未婚懷孕，她也直率表示若是好的緣分並不排斥。面對媒體追問是否替緋聞男友Edan送生日祝福，她低調默認有私下祝賀但避談細節，笑稱太久沒公開受訪，一時之間不知怎麼回答。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中