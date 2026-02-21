大馬女神過年被催婚！林明禎「霸氣回嗆1句話」 親戚瞬間閉嘴

〔記者邱奕欽／台北報導〕「大馬女神」林明禎也難逃被催婚的命運，她透露過年期間曾遭親戚逼問婚事，自己當場霸氣回嗆一句話，不僅成功化解尷尬，也讓親戚們瞬間閉上了嘴。針對感情狀態，林明禎自2024年爆出與男團MIRROR成員「Edan」呂爵安戀情後，感情動向始終備受關注，如今再談婚姻觀更成焦點。

林明禎也難逃親戚們的催婚逼問。（組合照，翻攝自IG）

林明禎憑藉甜美外貌、傲人上圍、22吋蠻腰被封為「真人版娜美」，她日前在「亞太青年微電影」閉幕式受訪時，提到過年期間最常遇到的問題就是催婚，尤其親弟弟才剛結婚，當下就被親戚追問「何時輪到妳？」她不但沒有尷尬，反而笑著回應「沒有關係啦！我的事業最好，我最多錢！」強調目前以努力賺錢為目標，「雖然我還沒有成家，但是我最多錢！」霸氣一句話讓親戚無言以對，也讓全場親友都直接笑翻。

至於媽媽是否給壓力？林明禎則表示從未被催婚，「我媽媽就是想要我開心就好！」被問到理想出嫁年齡，她坦言一切隨緣，「這個講不準，真的要有這個想法才可以成事。」談到是否介意未婚懷孕，她也直率表示若是好的緣分並不排斥。面對媒體追問是否替緋聞男友Edan送生日祝福，她低調默認有私下祝賀但避談細節，笑稱太久沒公開受訪，一時之間不知怎麼回答。

