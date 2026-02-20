江淑娜來了！江蕙「過年加菜 」姊妹相隔16年再次合體同台

江蕙（右）和江淑娜姊妹同台合唱，全場驚喜。（寬宏藝術提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙今（20日）大年初四再次登上台北小巨蛋舉辦「無.有」演唱會，最讓全場上萬歌迷驚喜的是，去年10月在金鐘獎典禮上獻唱勾起無限懷念的江淑娜驚喜登台擔任姊姊的嘉賓，兩人相隔16年再次同台合唱，全場歡聲雷動。

江蕙（左）笑問江淑娜為什麼要穿她的衣服。（寬宏藝術提供）

今晚江蕙除了演唱《無言花》、《幸福的小站》等歌曲，也選唱妹妹江淑娜的歌《請你記得我的好》，唱之前還介紹妹妹的歌曲都很紅，也誇妹妹又會唱歌又會演戲又會主持，直言：「這首歌我唱還是有小壓力。」

江蕙誇讚江淑娜紅的歌曲很多，「剛剛只是其中一首，她唱瓊瑤阿姨的歌，主題曲每一首都紅遍大街小巷，去年有沒有看金鐘獎，想不想看在這舞台上唱？」江淑娜一邊說不要，卻一邊換衣服和造型，江蕙虧說：「沒看過嘉賓換衣服。」於是江淑娜被拱唱《煙雨濛濛》，江蕙自願幫她唱合音。

今晚江淑娜也穿上江蕙演唱會上的粉紅色秀服，江蕙笑問：「妳穿我衣服幹什麼？」江淑娜說：「我又沒帶衣服。」還開玩笑說江蕙說過年要加菜，「就是加我這個小菜！」

