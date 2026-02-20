余祥銓揪鹿希派合組「蛋蛋三兄弟」他被拱脫掉上衣

《嗨！營業中》全新一季新家落成，郭泓志（左起）、乱彈阿翔、鹿希派、余祥銓、各務孝太、吳映潔、姚元浩與莎莎。（好看娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕實境節目《嗨！營業中》本週迎來重大任務的圓滿結尾，經過夥伴們與志工團隊連日來的辛勤趕工，終於將原本廢棄的房子變身為溫馨新居。在最新的交屋儀式中，當原本居住的家庭與孩子們踏入新家，看到家具定位、裝潢煥然一新的景象，孩子們臉上洋溢著幸福笑容，驚嘆「有家真好」。

為了慶祝新居落成，節目組特別安排了「起家派對」（取「雞」與「家」諧音，象徵起家），並迎來一位許久不見的重量級嘉賓，就是金曲歌王乱彈阿翔。當那熟悉的長髮與爽朗笑聲伴隨著白色大卡車出現時，夥伴們興奮地衝上前擁抱。

請繼續往下閱讀...

鹿希派、余祥銓與各務孝太。（好看娛樂提供）

乱彈阿翔一下車就公布任務，要帶領大家製作烤雞料理討個好彩頭，專業級的「大仁哥」桶仔雞團隊也加入支援。

由於烤雞現場溫度過高，為了應景加上輸人不輸陣，余祥銓拱各務孝太乾脆脫掉上衣，展現精壯肌肉，在路邊上演一場充滿「肌情」的烤雞秀。為了娛樂大家，余祥銓、各務孝太與鹿希派更組成了「蛋蛋三兄弟」，打扮成雞蛋人的模樣大跳搞笑舞蹈，讓現場氣氛嗨到最高點。

雖然成果美好，過程卻是狀況百出，在趕工期間，鬼鬼驚喜看著房子輪廓成形，大喊「蓋起來了！」但在內部裝修時卻發生不少插曲。鹿希派在協助工程時，竟然把工具用到歪掉，甚至現場冒出火花引發一陣虛驚；郭泓志釘釘子出包也被糾正。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法