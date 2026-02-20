BTS V被拖下水？ 私訊變法庭證物本人震驚發聲

NewJeans之母」閔熙珍與HYBE娛樂的法律攻防戰持續延燒。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「NewJeans之母」閔熙珍與HYBE娛樂的法律攻防戰持續延燒，沒想到這把火竟然燒到了BTS防彈少年團成員「V」金泰亨身上。韓媒今（20）日公開判決書內容，揭露閔熙珍在庭上提交自己與V的KakaoTalk對話紀錄，作為支持「ILLIT抄襲NewJeans」主張的證據之一。

BTS防彈少年團成員「V」金泰亨和閔熙珍的私人對話竟然被當作法庭證據。（翻攝自X）

根據曝光內容，兩人曾談到ILLIT涉嫌抄襲話題，V當時回應：「唉，就是說啊。我看到之後也覺得『啊，這個有點像』。」法院認為，這段內容屬於個人價值判斷與意見表達，並不構成散布不實言論，因此對閔熙珍的言論主張有所採納。

然而，風波並未就此平息。

V在限時動態表示：完全沒有站在任何一方的意圖。（翻攝自X）

V稍早在IG限時動態貼出新聞截圖，罕見發聲澄清：「這是我和熟人之間產生共鳴後分享的私人日常對話一部分，我完全沒有站在任何一方的意圖。」他更直言，相關對話是在未經他同意的情況下被提交作為證據，讓他感到「非常驚慌」，也直呼既震驚又尷尬。

