自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

BTS V被拖下水？ 私訊變法庭證物本人震驚發聲

NewJeans之母」閔熙珍與HYBE娛樂的法律攻防戰持續延燒。（翻攝自X）NewJeans之母」閔熙珍與HYBE娛樂的法律攻防戰持續延燒。（翻攝自X）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕「NewJeans之母」閔熙珍與HYBE娛樂的法律攻防戰持續延燒，沒想到這把火竟然燒到了BTS防彈少年團成員「V」金泰亨身上。韓媒今（20）日公開判決書內容，揭露閔熙珍在庭上提交自己與V的KakaoTalk對話紀錄，作為支持「ILLIT抄襲NewJeans」主張的證據之一。

BTS防彈少年團成員「V」金泰亨和閔熙珍的私人對話竟然被當作法庭證據。（翻攝自X）BTS防彈少年團成員「V」金泰亨和閔熙珍的私人對話竟然被當作法庭證據。（翻攝自X）

根據曝光內容，兩人曾談到ILLIT涉嫌抄襲話題，V當時回應：「唉，就是說啊。我看到之後也覺得『啊，這個有點像』。」法院認為，這段內容屬於個人價值判斷與意見表達，並不構成散布不實言論，因此對閔熙珍的言論主張有所採納。

然而，風波並未就此平息。

V在限時動態表示：完全沒有站在任何一方的意圖。（翻攝自X）V在限時動態表示：完全沒有站在任何一方的意圖。（翻攝自X）

V稍早在IG限時動態貼出新聞截圖，罕見發聲澄清：「這是我和熟人之間產生共鳴後分享的私人日常對話一部分，我完全沒有站在任何一方的意圖。」他更直言，相關對話是在未經他同意的情況下被提交作為證據，讓他感到「非常驚慌」，也直呼既震驚又尷尬。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中