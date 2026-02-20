朱頭皮一句話掀「彩券之亂」 主持人急回：別否定初衷

朱頭皮一句話意外掀起「彩券之亂」。（資料照，記者林正堃攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「朱頭皮」朱約信向來敢言敢衝，近日又因一篇貼文掀起社群風暴。他在Threads發文直批：「一群貪財的可悲的人，台灣就是有你們這些才會搞成這樣」，並附上一張彩券行前大排長龍的照片，犀利言論瞬間點燃網路戰火。

朱頭皮發文搭配彩券行前大排長龍的照片，犀利言論瞬間點燃網路戰火。（翻攝自Threads）

貼文曝光後，支持與反對聲浪立刻分裂。有網友聲援朱頭皮，認為彩券「不是希望，而是一面鏡子」，照出人性中的貪婪，也質疑民主社會是否該用「夢想」作為福利財源的支撐；也有人指出，討論制度並不等於污名化勞動者，更不是否定弱勢，成熟社會本該容得下對公益彩券本質的辯證。

就在爭議延燒之際，台灣彩券開獎節目《全民i彩券》主持人夏浩源也親自現身留言區回應，強調公益彩券不只是中獎機會，更是一種支持社會的力量。

台灣彩券開獎節目《全民i彩券》主持人夏浩源。（翻攝自Threads）

他指出，光是去年12月，公益彩券就為政府創造22.41億元盈餘，並依規定分配給地方社福、國民年金與健保準備。

夏浩源也分享自身感受，表示每天買彩券對他而言，是給辛苦生活的一點希望與做夢的機會。「或許有人沉迷，但不能因為少數人的迷失，就否定公益彩券的初衷。」他強調，每一張彩券背後都在默默支持弱勢族群。

公益彩券、刮刮樂成為上班族，以小博大的夢想。（翻攝自臉書）

朱頭皮一句話意外掀起「彩券之亂」，從貪婪、人性到公益制度，社群討論越燒越旺。支持與批評交錯，這場價值觀之戰仍持續延燒中。

