自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

朱頭皮一句話掀「彩券之亂」 主持人急回：別否定初衷

朱頭皮一句話意外掀起「彩券之亂」。（資料照，記者林正堃攝）朱頭皮一句話意外掀起「彩券之亂」。（資料照，記者林正堃攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「朱頭皮」朱約信向來敢言敢衝，近日又因一篇貼文掀起社群風暴。他在Threads發文直批：「一群貪財的可悲的人，台灣就是有你們這些才會搞成這樣」，並附上一張彩券行前大排長龍的照片，犀利言論瞬間點燃網路戰火。

朱頭皮發文搭配彩券行前大排長龍的照片，犀利言論瞬間點燃網路戰火。（翻攝自Threads）朱頭皮發文搭配彩券行前大排長龍的照片，犀利言論瞬間點燃網路戰火。（翻攝自Threads）

貼文曝光後，支持與反對聲浪立刻分裂。有網友聲援朱頭皮，認為彩券「不是希望，而是一面鏡子」，照出人性中的貪婪，也質疑民主社會是否該用「夢想」作為福利財源的支撐；也有人指出，討論制度並不等於污名化勞動者，更不是否定弱勢，成熟社會本該容得下對公益彩券本質的辯證。

就在爭議延燒之際，台灣彩券開獎節目《全民i彩券》主持人夏浩源也親自現身留言區回應，強調公益彩券不只是中獎機會，更是一種支持社會的力量。

台灣彩券開獎節目《全民i彩券》主持人夏浩源。（翻攝自Threads）台灣彩券開獎節目《全民i彩券》主持人夏浩源。（翻攝自Threads）

他指出，光是去年12月，公益彩券就為政府創造22.41億元盈餘，並依規定分配給地方社福、國民年金與健保準備。

夏浩源也分享自身感受，表示每天買彩券對他而言，是給辛苦生活的一點希望與做夢的機會。「或許有人沉迷，但不能因為少數人的迷失，就否定公益彩券的初衷。」他強調，每一張彩券背後都在默默支持弱勢族群。

公益彩券、刮刮樂成為上班族，以小博大的夢想。（翻攝自臉書）公益彩券、刮刮樂成為上班族，以小博大的夢想。（翻攝自臉書）

朱頭皮一句話意外掀起「彩券之亂」，從貪婪、人性到公益制度，社群討論越燒越旺。支持與批評交錯，這場價值觀之戰仍持續延燒中。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中