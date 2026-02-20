自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江蕙過年開唱先撒300包紅包！專屬吉祥話曝光 青峰送花好有愛

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙今（20日）大年初四晚上再次登上台北小巨蛋開唱，金曲歌王青峰送花寫到「萬物有情，因妳頌歌而無盡」，巧妙把江蕙演唱會主題「無.有」帶入祝福花語，另外因為江蕙首次在過年期間開唱，團隊都放棄春節假期齊心準備，她也很有心的以專屬紅包包出約300包紅包給工作團隊，紅包上的祝福語也很特別。

江蕙大年初四再次登上小巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）江蕙大年初四再次登上小巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）

江蕙的經紀團隊透露，江蕙給團隊的紅包上面寫著「金銀財寶無中生有」，同樣呼應演唱會主題「無.有」，紅包也與她的演出海報圖案相呼應。雖然初四開始唱，但江蕙除夕當天已先來小巨蛋，和團隊一起拜拜求平安順利，原本她希望和大家圍爐，不過小巨蛋無法使用明火煮東西，只能以電磁爐準備一鍋熱湯，讓工程團隊在忙於搭台空檔，也能喝些熱湯暖暖胃，也有除夕的年夜飯味道。

江蕙的專屬紅包袋和海報圖案相呼應。（寬宏藝術提供）江蕙的專屬紅包袋和海報圖案相呼應。（寬宏藝術提供）

這次是江蕙難得在冬天開唱，因為過去她擔心冬天演出喉嚨較緊不好開嗓，因此這次答應接下過年檔期安可場，她笑說自己也覺得莫名其妙怎麼會答應，今晚她的休息室內都開著暖氣，就是希望好好保護嗓子，不要冷到。

江蕙過年期間開唱，特別準備專屬紅包袋包紅包給團隊。（寬宏藝術提供）江蕙過年期間開唱，特別準備專屬紅包袋包紅包給團隊。（寬宏藝術提供）

江蕙開唱，青峰送花祝福。（記者陳慧玲攝）江蕙開唱，青峰送花祝福。（記者陳慧玲攝）

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中