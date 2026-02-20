江蕙過年開唱先撒300包紅包！專屬吉祥話曝光 青峰送花好有愛

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙今（20日）大年初四晚上再次登上台北小巨蛋開唱，金曲歌王青峰送花寫到「萬物有情，因妳頌歌而無盡」，巧妙把江蕙演唱會主題「無.有」帶入祝福花語，另外因為江蕙首次在過年期間開唱，團隊都放棄春節假期齊心準備，她也很有心的以專屬紅包包出約300包紅包給工作團隊，紅包上的祝福語也很特別。

江蕙大年初四再次登上小巨蛋開唱。（寬宏藝術提供）

江蕙的經紀團隊透露，江蕙給團隊的紅包上面寫著「金銀財寶無中生有」，同樣呼應演唱會主題「無.有」，紅包也與她的演出海報圖案相呼應。雖然初四開始唱，但江蕙除夕當天已先來小巨蛋，和團隊一起拜拜求平安順利，原本她希望和大家圍爐，不過小巨蛋無法使用明火煮東西，只能以電磁爐準備一鍋熱湯，讓工程團隊在忙於搭台空檔，也能喝些熱湯暖暖胃，也有除夕的年夜飯味道。

請繼續往下閱讀...

江蕙的專屬紅包袋和海報圖案相呼應。（寬宏藝術提供）

這次是江蕙難得在冬天開唱，因為過去她擔心冬天演出喉嚨較緊不好開嗓，因此這次答應接下過年檔期安可場，她笑說自己也覺得莫名其妙怎麼會答應，今晚她的休息室內都開著暖氣，就是希望好好保護嗓子，不要冷到。

江蕙過年期間開唱，特別準備專屬紅包袋包紅包給團隊。（寬宏藝術提供）

江蕙開唱，青峰送花祝福。（記者陳慧玲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法