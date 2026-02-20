台北101再爆爭議！女客怒控專櫃人員「以貌取人」 賈永婕親上火線回應了

台北101董事長賈永婕親上火線面對爭議。（資料照，記者潘少棠攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北101才爆出日系運動鞋品牌鬼塚虎門市對越南籍移工顧客差別對待，如今又有民眾爆料昨（19日）在Dior化妝品專櫃遭男櫃員當眾詢問「上次帶來的女生跟這次不一樣！」沒想到，一名女網友今再指控曾與先生在「Montblanc」萬寶龍專櫃看中1款包請銷售人員介紹，卻感受到對方態度冷淡疑似「以貌取人」。對此，台北101董事長賈永婕也出面回應。

當事人指出，去年在「Montblanc」萬寶龍專櫃向櫃上A小姐詢問包款與價格卻被冷淡回應，過程中更幾乎未與她對視，讓她感到被認定「不會買或買不起」，因此選擇離開，並決定即便要買也不在101消費。事後夫妻倆前往SOGO復興館詢問同款商品，B小姐雖一開始不清楚該款，但立即上網查詢，並告知該包為最新款、全台僅1個，願意協助調貨，「買不買其次」，幾天後成功調到商品，她也直接購入。

當事人質疑「現在還有以貌取人這樣的銷售嗎？」掀起大量共鳴，許多網友直指精品專櫃「看人下菜碟」早已不是新聞，只是很少被說破。台北101的消費爭議一波未平、一波又起，賈永婕稍早也親上火線予以當事人回應，「以貌取人絕對不能容忍。」她強調將會加強宣導與督促，並盼當事人再給台北101一次機會。

