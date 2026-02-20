香港媳婦吳申梅緊黏富商老公 必吃奢華年菜長這樣

吳申梅放閃老公Eric。（喜上梅梢娛樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕吳申梅甜嫁香港旅遊科技業高層Eric，今年邁入4年婚，農曆春節她馬不停蹄飛回香港與夫婿團聚，夫妻倆攜手大掃除，她特別準備香港過年必吃的圍爐經典菜盆菜，以滿盆熱騰騰、層層堆疊的豐盛佳餚作為圍爐主菜。

吳申梅開箱盆菜。（喜上梅梢娛樂提供）

吳申梅嫁作香港媳婦，透露過年都會準備蘿蔔糕及盆菜，她笑說：「既方便省時，又不失滿滿的年節感。」她特別到米其林星級餐廳「新同樂」選購豪華盆菜，主打高檔食材包括鮑魚、刺參、花膠、即烤乳豬、鵝掌、元蹄、放山雞等，山珍海味齊聚一盆，奢華又不失傳統風味。她說：「能在家裡安心坐下來慢慢吃一頓團圓飯，比什麼都重要。」

請繼續往下閱讀...

大年初二Eric則陪吳申梅一起回到台灣娘家，一落地就和媽媽瑪莉姐吃飯聚餐，還終於趁過年的休假期間，進影城朝聖台灣影史冠軍電影《陽光女子合唱團》。

吳申梅準備豪華盆菜過新年。（喜上梅梢娛樂提供）

雖然早就知道這部電影很好哭，吳申梅還是用掉一大包紙巾，她不好意思地說：「親情是我罩門，整部片哭到無法踩煞車啦。」今天大年初四（吳申梅提前開工，將前往雲林做公益，提到去年打拚一整年，新歌《外家》拿下電台、串流排行榜前三名，年前更打進全台錢櫃、好樂迪等KTV系統的新歌榜，直呼非常感恩。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法