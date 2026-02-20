（獨家專訪3-3）不只激情共演！瑪格羅比被讚《“咆哮山莊”》靈感核心 自帶「停止抱怨」魔力

瑪格羅比（左）和雅各艾洛迪亮麗出席《“咆哮山莊”》雪梨首映。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／專訪〕由瑪格羅比、雅各艾洛迪主演電影《“咆哮山莊”》，再次讓這段糾纏百年的愛情故事重回大銀幕。身兼女主角和製片的瑪格被雅各形容為「片場源源不絕的靈感與能量核心」，她的專注與活力不只激勵了整個劇組，也讓兩人飾演的凱西與希斯克里夫的情感衝突更加真實、充滿層次。

瑪格羅比主演並擔任《“咆哮山莊”》製片，在片場是穩定的存在。（華納兄弟提供）

該片原著多年來被無數次搬上銀幕與舞台，雅各認為，能夠依然跨越世紀、反覆改編的答案其實很直接，全因它談的是愛最真實、也最殘酷的樣貌，「它展現了愛最純粹、最人性的形式，故事裡的情感從來不只限於男女之情，還包含父女之間既親密又拉扯的牽絆，也有朋友之間深刻卻可能彼此傷害的依附。」

瑪格羅比（左）和雅各艾洛迪在《“咆哮山莊”》上演悲戀，有不少激情演出。（華納兄弟提供）

雅各形容，愛並不總是溫柔，可能是佔有、是折磨，是在最親密的關係裡留下的傷口，而整個故事的核心，無疑是凱西與希斯克里夫之間那段近乎宿命的連結，「那不是童話式的浪漫，而是一種糾纏、撕裂、卻又無法真正分割的情感。「即使我們不願意，我們仍會對彼此造成傷害，既痛苦又長久，同時黑暗，卻也顯得真實。」

在這樣強烈的情感對撞中，飾演凱西的瑪格，成為片場最穩定也最耀眼的存在，雅各毫不掩飾對她的敬佩：「當你和她一起工作，你會停止抱怨任何事。」他笑說，當自己以為已經分身乏術時，她往往同時處理著更多事情，卻依然帶著笑容。

導演艾莫芮德芬諾（右）和身兼製片的瑪格羅比都為《“咆哮山莊”》帶來新的生命力。（華納兄弟提供）

雅各形容瑪格的專注與強度，讓整個劇組都被推向更高的標準。「她所完成的事情真的令人驚嘆。」也正因為有這樣的對手，凱西與希斯克利夫之間的愛與衝突，才能在極端張力中保持真實與層次。

至於導演艾莫芮德芬諾，雅各說最迷人的地方，在於她處理這段關係時不帶評判，「她不為角色辯護，也不簡化他們的錯誤，而是誠實呈現愛的各種樣貌：喜悅、依賴、嫉妒、執著與毀滅。」

在一個愈來愈習慣壓抑情感、甚至把冷漠視為成熟象徵的時代，雅各希望這部電影能重新喚醒人們內心對愛的渴望。「它會讓我們想起那些未竟的愛情，也會讓我們憧憬未來的愛。這部片不僅探討了浪漫的愛，我希望它能打開人們內心那一部分，在這個時代，似乎關閉或隱藏情感才顯得酷，希望它能重新點燃人們內心的熱情。」

《“咆哮山莊”》正於春節檔在台上映中。

